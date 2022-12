Foto van denigrerende Otamendi gaat de wereld over: ‘Er was één speler...’

Zaterdag, 10 december 2022 om 09:18 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:20

Nicolás Otamendi heeft tekst en uitleg gegeven bij zijn denigrerende gebaar na afloop van de kwartfinale tussen Nederland en Argentinië. De verdediger van de Argentijnen richtte zich na de gewonnen strafschoppenserie specifiek tot één speler, zo heeft hij na afloop verteld. De speler in kwestie, vermoedelijk gaat het om Denzel Dumfries, schijnt voortdurend te hebben geprovoceerd tijdens de penaltyreeks. Dumfries kreeg na het laatste fluitsignaal zijn tweede gele kaart, waardoor Oranje het duel officieel met tien man eindigde.

Op beelden die van bovenaf zijn gemaakt is inderdaad te zien hoe een groepje Oranje-international naar Lautaro Martínez liep toen Luuk de Jong de vijfde strafschop van Oranje verzilverde. De spits van Internazionale kon Argentinië naar de halve finale schieten en deed dat. Otamendi is blij en opgelucht met het bereiken van de laatste vier. "Dit is de kwaliteit van deze groep. We zijn voorbereid op wedstrijden als deze. We wisten dat het moeilijk zou worden. We bekijken het stap voor stap en we gaan alles geven."

Esta cámara explica el enojo. Cuando Lautaro va a patear lo van a apretar entre cuatro. También le dice algo el holandés que ya había pateado y vuelve. Y el final con todos corriendo a un lado y Messi yendo a buscar a Dibu, es épico. A los cámaras no le dan las patas para correr. pic.twitter.com/hx4ZhoZAGC — Nicolás Castrovillari (@ncastrovillari) December 10, 2022

De verdediger siert in Nederland bijna alle kranten met een foto waarop hij een denigrerend gebaar maakt naar het Oranje-kamp. Om wie het gaat, wil hij dus niet zeggen, maar alles wijst erop dat het gebaar in de richting van Dumfries werd gemaakt. "Ik vierde het in hun gezicht, omdat er een speler was van Nederland die, bij iedere strafschop die wij namen, naar ons toe kwam en wat riep richting onze spelers", aldus de mandekker. Op de foto is onder meer te zien hoe Otamendi zijn handen achter zijn oren doet. "De foto werd uit de context gehaald. Wij reageerden op hun gedrag."

Na een zinderende slotfase, waarin Oranje terugkwam van een 2-0 achterstand, moesten strafschoppen uiteindelijk de beslissing brengen bij het kwartfinaleduel tussen Nederland en Argentinië. "Wij probeerden in de verlenging te winnen, maar dat lukte niet", aldus Otamendi. "Gelukkig hebben we Dibu (Emiliano Martínez, red.). Na een van zijn reddingen zei ik tegen hem dat hij een beest is en dat ik van hem houd. Dankzij hem kunnen we nu een overwinning vieren." Martínez stopte de strafschoppen van Virgil van Dijk en Steven Berghuis en groeide daarmee uit tot de grote held aan Argentijnse zijde.