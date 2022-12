Bekende sportjournalist zakt na Nederland - Argentinië in elkaar en overlijdt

Zaterdag, 10 december 2022 om 08:08 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:10

De Amerikaanse sportjournalist Grant Wahl is in de nacht van vrijdag op zaterdag overleden. De verslaggever was aanwezig bij de kwartfinale op het WK tussen Nederland en Argentinië, toen hij kort na het laatste fluitsignaal in elkaar zakte. Wahl is slechts 43 jaar geworden. De Amerikaan werkte onder meer voor grote media als Fox Sports en CBS Sports.

De Amerikaanse radiozender NPR weet te melden dat Wahl op de perstribune in elkaar zakte. Medici probeerden hem ter plekke te reanimeren en droegen hem later per brancard weg, maar hulp mocht niet meer baten. The Wall Street Journal schrijft dat de journalist is overleden aan een hartaanval. Kort voor zijn dood Twitterde Wahl nog over de gelijkmaker van Wout Weghorst, die hij omschreef als een 'fantastisch uitgewerkte' vrije trap.

U.S. Soccer Statement On The Passing Of Grant Wahl: pic.twitter.com/CBp1mCK1mQ — U.S. Soccer (@ussoccer) December 10, 2022

De Amerikaanse voetbalbond bevestigt het overlijden van Wahl in een officiële verklaring. "Met grote verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het overlijden van Grant Wahl", valt er te lezen. "Fans van voetbal en journalistiek van de hoogste kwaliteit wisten dat we altijd op Grant konden rekenen als het ging om inzichtelijke en vermakelijke verhalen over ons spel en de belangrijkste hoofdrolspelers. Hier in de Verenigde Staten speelden Grants passie voor voetbal en toewijding om zichzelf naar een hoger niveau te tillen een belangrijke rol bij het stimuleren van interesse in en respect voor onze prachtige sport."

Wahl schreef begin deze week op zijn eigen website dat hij ziek was geworden. Artsen in Qatar vermoedden dat het bronchitis was en schreven hem antibiotica voor. De verslaggever sprak over drie weken van 'weinig slaap, veel stress en veel werk'. Ook werd hij in aanloop naar het duel tussen de Verenigde Staten en Wales gearresteerd toen hij een regenboogshirt droeg. Wahl's broer is homoseksueel. Eric Wahl vermoedt dat zijn broer met opzet om het leven is gebracht. "Ik geloof dat hij is vermoord", vertelt hij in een emotionele videoboodschap op Instagram.