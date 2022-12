‘De Argentijnen schoten om te scoren en wij om niet te missen’

Zaterdag, 10 december 2022 om 02:32 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 03:26

Nederland is uitgeschakeld op het WK in Qatar. Nadat Oranje in de slotminuut van de blessuretijd nog op 2-2 kwam, trok Argentinië na strafschoppen alsnog aan het langste eind. Voor het programma Leeuwen bekijkt en bespreekt Voetbalzone samen met twee oud-voetballers de WK-wedstrijden van de Oranje Leeuwen en de Marokkaanse Leeuwen van de Atlas. Voor Nederland - Argentinië namen Jos Hooiveld en Ruben Schaken plaats in de analistenstoel. Zij blikten met gastheer Justus Dingemanse onder meer terug op de strafschoppenserie.

De eerste penalty, die genomen werd door Virgil van Dijk, werd gekeerd door doelman Emiliano Martínez. Hooiveld heeft respect voor het feit dat de Oranje-aanvoerder besloot de eerste strafschop te nemen. “Als een echte aanvoerder gaat hij daar staan. Als je een penalty neemt, kun je ‘m missen. Dat gebeurt”, verdedigt de voormalig verdediger de schlemiel. Schaken betwijfelt de voorbereiding van de captain. “Ik had moeite met het feit dat de penalty bijna uit stand was. Ik weet niet hoe hij ‘m normaal neemt, maar nu oogde het van: ik doe dit wel even. Al weet ik dat hij niet zo is.”

Al met al moeten de heren concluderen dat Argentinië over de hele wedstrijd gezien te sterk was. Dat was ook te zien in de strafschoppenserie. Hooiveld: “Het doet pijn om te zeggen, maar ik vind dat Argentinië het verdiende. Als je kijkt naar de penalty’s... Zij schoten om te scoren. Wij vooral om niet te missen. Waar zij ‘m plaatsen, met overtuiging in de hoek, schoten wij vooral om de bal op doel te krijgen.” Vooraf werd Andries Noppert als penaltykiller genoemd binnen de selectie. Schaken zag de doelman die stempel niet waarmaken. “De Argentijnse keeper had echt uitstraling. Noppert gaf niet het vertrouwen van: ik ga er een pakken. Dat deed hij uiteindelijk ook niet", besluit hij.