Valentijn Driessen maakt gehakt van ‘rattenvanger van Hamelen’ bij Oranje

Zaterdag, 10 december 2022 om 00:28 • Jordi Tomasowa

Volgens Valentijn Driessen is de uitschakeling van Oranje op het WK in Qatar vooral op het conto van Louis van Gaal te schrijven. De columnist laat weinig heel van de bondscoach van het Nederlands elftal. “Op het grote voetbalfeest in Qatar werden de internationals gedwongen naar de pijpen van Van Gaal te dansen.”

“Zijn we er met zijn allen toch weer ingetuind”, zo opent Driessen zijn column voor De Telegraaf. “In het verhaal van de rattenvanger van Hamelen, in het verhaal van bondscoach Louis van Gaal. Dat het voetbal zo is geëvolueerd, dat je de Hollandse School overboord moet gooien om wereldkampioen te worden.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Met de uitschakeling is de derde periode Van Gaal-Oranje in een farce geëindigd”, concludeert Driessen, die van mening is dat Van Gaal en de internationals ‘zwaar hebben gefaald’. “De mooie sprookjesverhalen over de geweldige teamgeest en geplante wereldkampioenzaadjes ten spijt. Oranje: anoniem gekomen, anoniem vertrokken en niemand die er wakker van ligt dat de saaiste WK-ploeg het vliegtuig naar huis heeft gepakt.”

De columnist schrijft dat Van Gaal zijn internationals in aanloop naar het WK ‘indoctrineerde’. “De spelers gingen – of werden gedwongen te – geloven in de hersenspinsels van de 71-jarige bondscoach, zelfbenoemd innovator en geëvolueerd coach.” Volgens Driessen gaf niemand thuis tegen Argentinië. Vooral de bepalende spelers moeten het ontgelden. “De leiders van Oranje – Virgil van Dijk, Memphis Depay en Frenkie de Jong – zijn pseudo-persoonlijkheden. Ze hebben zich laten overvleugelen toen Van Gaal zijn doctrine oplegde en daarmee de spelers hun vrijheid en kwaliteiten ontnam.”

Driessen laat geen spaan heel van Van Gaal. “Op het grote voetbalfeest in Qatar werden de internationals gedwongen naar de pijpen van de bondscoach te dansen. Die zichzelf opdrong als de grote ster van de show. De verkeerde ster, want voetballers moeten het op het veld doen. Niet de bondscoach tijdens persconferenties, die als de oom waar je je ongemakkelijk bij voelt tijdens verjaardagsfeestjes, continu spelers wil zoenen”, aldus Driessen.