Boze Messi schreeuwt naar Weghorst in interview en moet gekalmeerd worden

Zaterdag, 10 december 2022 om 00:23 • Mart van Mourik • Laatste update: 00:53

Lionel Messi laat zijn emoties de vrije loop na afloop van het duel met Nederland. De Argentijn richtte zich niet alleen tot bondscoach Louis van Gaal, want ook Wout Weghorst is het mikpunt van frustraties. Tijdens het interview met het Argentijnse TyC Sports schreeuwt Messi vermoedelijk naar de spits van Oranje, waarna de verslaggever, Gastón Edul, de 35-jarige aanvaller moet kalmeren.

Na afloop van de kwartfinale van het WK liep Messi langs de technische staf van Oranje om zijn ongenoegen te uiten over Van Gaal. Het is onduidelijk wat de Argentijn op dat moment tegen de bondscoach en assistent Edgar Davids zei, maar uit de beelden blijkt wel dat hij een ‘babbelgebaar’ maakte richting Van Gaal. Voor de camera wordt Messi gevraagd naar het voorval. “Van Gaal zegt dat hij goed voetbal speelt, maar hij brengt alleen lange spelers in en slaat het middenveld over”, bekritiseert hij de keuzeheer voor de camera van de beIN, die eveneens aangepakt werd door doelman Emiliano Martínez: "Hij moet zijn mond houden."

QUE MIRAS BOBO JAJAJAJAJAJAJAA BASADO MI CAPITÁN pic.twitter.com/yoFUNu9eCO — La Scaloneta ???? (@LaScaloneta) December 9, 2022

Ook Weghorst moest het na afloop, ditmaal tijdens een interview met TyC Sports, ontgelden. “Naar wie kijk je? Wat kijk je? Loop door, bobo!”, roept Messi naar iemand buiten beeld. Bobo wordt in Argentinië gebruikt om ‘stommeling’ of ‘idioot’ aan te duiden. In eerste instantie was het onduidelijk tegen wie Messi zich uitsprak, maar al vrij snel na het interview gaf Edu via Twitter het antwoord: de nummer 19 van Nederland, Weghorst.