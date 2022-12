Derksen velt kort na uitschakeling hard oordeel over Frenkie en Memphis

Zaterdag, 10 december 2022 om 00:13

Johan Derksen richt zijn pijlen op Frenkie de Jong, kort na de uitschakeling van het Nederlands elftal in de kwartfinale van het WK. Volgens de vaste tafelgast van De Oranjewinter had de controlerende middenvelder veel meer kunnen laten zien op dit WK. De kritische Derksen zag De Jong ook tegen Argentinië weer niet uitblinken, terwijl hij ook ontevreden is over Memphis Depay. Nederland kwam na een 0-2 achterstand knap terug tot 2-2, maar in de strafschoppenserie ging het alsnog mis: 3-4.

Tafelgenoot René van der Gijp roemt halvefinalist Kroatië, waar volgens hem alleen maar goede spelers rondlopen. Derksen haakt daarop in door zijn beklag te doen over De Jong. "Als ik nou Frenkie de Jong zie spelen. Ik zie hem maar pirouettetjes maken in de middencirkel. Maar als Messi een pirouettetje maakt, dan is het op de rand van het strafschopgebied. En kijk, die Frenkie de Jong komt nooit dichterbij. En ik begrijp niet dat geen trainer die jongen gewoon niet dertig meter verder vooruit laat spelen." Dick Advocaat voegt toe dat de middenvelder bij Barcelona 'hoger' speelt, waar Van der Gijp echter zo zijn twijfels bij heeft. "Dat kan hij niet."

"Hij speelt op een veilig plekje waar je ook makkelijk iemand uit kunt spelen", neemt Derksen weer het gesprek over. "Ja, Dick, het is een verbindingsspeler. Daar kan hij niets aan doen", typeert Van der Gijp de speler van Oranje en Barcelona. "Busquets vinden wij een van de betere middenvelders van de wereld, maar die heeft er in 400 wedstrijden zes gemaakt." Presentator Wilfred Genee vraagt vervolgens of de analisten kunnen leven met de uitschakeling van Oranje in de kwartfinale.

"Er zat meer in, ja, ja, ja", concludeert Van der Gijp na de nederlaag van Oranje in Qatar. "En zeker na de 2-2, dan krijg je pas het gevoel", vult Advocaat aan. "Voor die tijd had je dat niet. De overtuiging was er niet, laat ik het zo zeggen. Ik vond dat ze weer erg inzakten." Derksen is vooral teleurgesteld over de aanval van Oranje met Memphis, Steven Bergwijn en Cody Gakpo: "Creatief heeft onze aanval niets laten zien vanavond. Memphis wilde graag zo spelen en kreeg zijn zin. Maar hij heeft niets laten zien."