Van Hooijdonk snapt niets van Van Gaal: ‘Dat is je beste strafschoppennemer’

Zaterdag, 10 december 2022 om 00:01 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 00:08

Pierre van Hooijdonk snapt niet waarom Louis van Gaal Vincent Janssen tegen Argentinië niet in liet vallen om een strafschop te nemen. Oranje delfde in de kwartfinale van het WK na strafschoppen het onderspit tegen la Albiceleste. Virgil Van Dijk en Steven Berghuis misten een strafschop, waardoor Argentinië zich mag opmaken voor een halve finale tegen Kroatië.

“Weet je wat ik niet zo goed begrijp… Nederland mocht in de verlenging nog één keer wisselen”, zegt Van Hooidonk bij de NOS. “Ik heb lijstjes gezien dat Vincent Janssen het hoogste moyenne scoorde wat betreft het benutten van strafschoppen. Dan denk ik: het is is de 119e minuut, breng Vincent Jansen in voor iemand die geen penalty wil nemen.”

Van Gaal bracht Noa Lang in de tweede helft van de verlenging binnen de lijnen voor Cody Gakpo, maar liet de mogelijkheid om Janssen in te brengen dus onbenut. “Het is apart als dat je er zo mee bezig bent, dat je dan je beste strafschoppennemer niet inbrengt”, vervolgt Van Hooijdonk. “Als bondscoach maakt Van Gaal er bijna een wetenschap van. Dan is dit eigenlijk toch het makkelijkste, want dan zou je je beste penaltynemer op het veld verwachten.”

Tegenover de NOS gaat Van Gaal in op het niet inbrengen van Janssen. “Timber had ook nog kramp in zijn benen, dus ik wilde eigenlijk niet dat hij een strafschop zou nemen”, geeft de keuzeheer aan. “Ik was bang dat het er eventueel weer in zou schieten, maar hij was vastberaden om wel een strafschop te nemen. Of ik Vincent Janssen heb overwogen? Jazeker. Hij is echt echt een strafschoppenspecialist, ook bij Royal Antwerp. Janssen was alleen niet in de plaats gekomen van Berghuis of Van Dijk, daar gaat het uiteindelijk om.”