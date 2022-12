Van Gaal komt moeilijk uit zijn woorden: ‘Dan heb je het hele jaar geoefend...’

Vrijdag, 9 december 2022 om 23:27 • Mart van Mourik • Laatste update: 00:53

Louis van Gaal en Nathan Aké zijn zichtbaar aangeslagen voor de camera verschenen. De bondscoach is erg teleurgesteld over het verloop van de kwartfinale, die Oranje verloor van Argentinië na strafschoppen. “Dan heb je het hele jaar op penalty’s geoefend en dan verknal je het toch... Heel jammer”, concludeert Van Gaal in gesprek met de NOS.

“De spelers zeiden wat tegen elkaar”, opent de keuzeheer van het Nederlands elftal voor de camera. “Ik heb helaas niet kunnen verstaan wat ze hebben gezegd. Als je 0-2 achter hebt gestaan - ik vond die penalty overigens dubieus - en dan kom je zo terug. Maar dan heb je het hele jaar op penalty’s geoefend en dan verknal je het toch met de penalty’s... Dat is jammer. Het is niet frustrerend hoor, maar ik wil als coach gewoon alles onder controle hebben.”

“Ik heb mijn spelers verzocht om bij hun club penalty’s te nemen, en dat hebben ze allemaal gedaan. Dan begin je hier aan de penalty’s en mis je de eerste twee. Tja... Als je er twee mist, dan kun je niet meer winnen. Je kan het gewoon niet simuleren. Het is de tweede keer voor mij als bondscoach dat we na penalty’s eruit gingen.” Van Gaal is niet positief over het optreden van arbiter Mateu Lahoz, die opvallend vaak geel uitdeelde en uit alle hoeken van de voetbalwereld kritiek kreeg. “Maar wij verliezen uiteindelijk niet door de scheidsrechter”, besluit de bondscoach.

“Het is emotioneel moeilijk, ik denk dat we hebben gestreden en alles hebben gegeven”, vertelt Aké direct na afloop. “De invallers hebben alles gedaan en de wedstrijd veranderd. We hebben erop getraind om dit soort dingen aan te pakken en dat zag je met Wout (Weghorst, red.) en Luuk (De Jong, red.) die erin kwamen. Dan heb je een tweede wapen. Dat maakt dit verlies extra pijnlijk, maar we houden ons hoofd omhoog”, aldus de centrumverdediger.