Oranje komt knap terug maar buigt opnieuw in strafschoppenserie

Vrijdag, 9 december 2022 om 22:56 • Rian Rosendaal • Laatste update: 00:04

Het Nederlands elftal is uitgeschakeld op het WK in Qatar. In de kwartfinale tegen Argentinië stond vrijdagavond na 120 minuten een 2-2 tussenstand op het scorebord, waardoor strafschoppen de beslissing moesten brengen. In de strafschoppenserie waren de Argentijnen een stuk koelbloediger: 3-4. Virgil van Dijk en Steven Berghuis faalden vanaf elf meter. Voor Lionel Messi en consorten wacht dinsdag een confrontatie met Kroatië in de halve finale.

Bij Oranje maakte Davy Klaassen dus plaats voor Steven Bergwijn, die met Memphis Depay de tweemansvoorhoede vormde. Aan de kant van de Argentijnen keerde Lisandro Martínez terug in een systeem met vijf verdedigers. Verder waren er aan beide kanten de vertrouwde namen. Argentinië wilde gelijk de hechte defensie van Nederland testen. Na balverlies van Memphis schakelde het elftal van bondscoach Lionel Scaloni snel en het was Rodrigo De Paul die het probeerde met een halve volley. Het was Nathan Aké die redding bracht voor Oranje. Andries Noppert liet de 1400 fans van het Nederlands elftal schrikken toen zijn pass van achteruit maar net langs Julián Álvarez ging. De bal kwam uiteindelijk terecht bij Jurriën Timber.

Ondertussen moest Oranje vooral verdedigen. Voorzetten van linkspoten Marcos Acuña en Alexis Mac Allister zorgden evenwel niet voor heel groot gevaar in de zestien. Oranje kroop na een kwartier spelen wat meer uit de schulp. Via Denzel Dumfries en Memphis kwam de bal in het strafschopgebied van de Argentijnen terecht bij de mee opgekomen Daley Blind, die echter zodanig werd gehinderd door Acuña dat zijn kopbal te weinig kracht had. Bergwijn werd kort daarna de diepte ingestuurd, maar de uitgekomen doelman Emiliano Martínez kon op tijd redding brengen voor zijn ploeg. Na 21 minuten was de eerste hoekschop voor Oranje een feit. De bal van Cody Gakpo kon echter niet voor gevaar zorgen voor het doel van la Albiceleste.

De bedrijvige Messi liet halverwege de eerste helft weer van zich horen. De spelmaker ging op Virgil van Dijk af en probeerde het toen van afstand. Noppert zag het schot over zijn doel vliegen. Nederland liet zich meer gelden in aanvallend opzicht en Memphis gaf een waarschuwing af met een schot dat enkele meters naast het doel over de achterlijn ging. Na een halfuur spelen hadden beide kwartfinalisten nog niet op doel geschoten. Er was spanning alom, maar van heel goed voetbal was nog geen sprake. Messi bleef ondertussen aanvallen opzetten en dat resulteerde in een schotkans voor De Paul. Zijn inzet was echter een makkelijke prooi voor Noppert.

2-0 Argentinië. Vanaf de stip zet Lionel Messi de Argentijnen op een comfortabele voorsprong #NEDARG #WK2022https://t.co/4OjQG5ftHx pic.twitter.com/tIgbFSplUY — NOS Sport (@NOSsport) December 9, 2022

Tien minuten voor rust ontplofte het Lusail Stadium zowaar na de 0-1 voor Argentinië. De opkomende Messi had enkele meters buiten de zestien een briljante steekbal met links in petto. Rechtsback Nahuel Molina was Blind en Van Dijk te snel af in het strafschopgebied, om vervolgens de uitkomende Noppert van dichtbij te passeren met een punter in de linkerbenedenhoek. Dolle vreugde bij de Argentijnen op het veld en op de tribune. Het was overigens de tweede assist van Messi op dit WK en zijn zevende in totaal. Diego Maradona kwam uiteindelijk tot acht assists op WK's. De 35-jarige Messi kwam in zijn 24ste optreden op een WK met het huzarenstukje. Een flinke tegenvaller voor Van Gaal, die op de bank gelijk overleg pleegde met assistent Danny Blind. Kort voor het rustsignaal eiste Messi weer de aandacht op, al was zijn schot niet hard genoeg om het Noppert echt lastig te maken. Bankzitter Wout Weghorst kreeg nog geel voor aanmerkingen op de arbitrage en een vermeende overtreding op Aké in de zestien werd niet bestraft met een penalty.

Vlak na het rustsignaal ging Messi in conclaaf met arbiter Antonio Mateu Lahoz, al werd niet duidelijk waar dat precies over ging. In de rust koos de ontevreden Van Gaal voor een dubbele wissel: de tegenvallende Bergwijn maakte plaats voor Steven Berghuis en Marten de Roon werd afgelost door Teun Koopmeiners. De wisselingen zorgden niet gelijk voor een opleving bij het tamme Oranje. Het was juist Argentinië dat een eerste waarschuwing gaf met een kopbal van Mac Allister die naast het doel verdween, na een goede voorbereidende actie van Messi. Diezelfde Messi stichtte zes minuten na rust weer gevaar, maar Noppert kon op tijd ingrijpen voordat de routinier de voorsprong kon verdubbelen. De Argentijnse ster kwam kort daarna goed weg toen hij duidelijk hands maakte in een duel met Aké. Een gele kaart bleef echter uit, tot grote verbazing van Van Dijk.

Argentinië bleef ook na rust gegroepeerd en geconcentreerd verdedigen. Oranje kon bitter weinig uitrichten in de tweede helft en het eerste schot op doel bleef maar op zich wachten. Messi bleef ondertussen de gevaarlijkste man bij de Zuid-Amerikanen. Bij de zoveelste dribbel richting de zestien haalde Van Dijk hem onderuit, waardoor een vrije trap werd gegeven. Messi ging zelf achter de bal staan en de uitblinker zag zijn inzet maar net over het doel van Noppert verdwijnen. Van Gaal greep kort daarna in en bracht Luuk de Jong binnen de lijnen om de aanval van de broodnodige stootkracht te voorzien. Blind was het kind van de rekening. Kort na de aftocht van de linksback van Oranje ging ook De Paul naar de kant, wat de onvermoeibare middenvelder op groot applaus van de Argentijnse fans kwam te staan. Leandro Paredes nam zijn plaats in op het middenveld.

Met nog twintig minuten op de klok werd het van kwaad tot erger voor het tandenloze Nederlands elftal. Acuña dribbelde vanaf links de zestien in en de linksback werd onderuitgehaald door Dumfries. Lahoz kende geen twijfel en wees resoluut naar de stip. De protesten van Oranje haalden niets uit en ook de mindgames van Noppert hadden geen succes. Messi nam zijn verantwoordelijkheid en schoot de bal onberispelijk en half hoog in de rechterhoek. De doelman van Oranje bleef staan en kan alleen maar toezien hoe Argentinië op 0-2 kwam in de 73ste minuut. De irritatie groeide en de ingevallen Luuk de Jong kreeg het flink aan de stok met doelman Martínez. Lisandro Martínez en Memphis waren ook betrokken bij het opstootje en beide spelers kregen een gele kaart van Lahoz. Een indringer werd ondertussen hardhandig aangepakt door enkele stewards en van het veld verwijderd.

Vlam in de pan. Paredes met een overtreding en die jaagt dan de bal de Nederlandse bank in #NEDARG #WK2022https://t.co/4OjQG5ftHx pic.twitter.com/FrPjc2xzDA — NOS Sport (@NOSsport) December 9, 2022

Gakpo, die net als veel teamgenoten ondermaats presteerde, ging in de 77ste minuut onderuit na een tackle van Molina. Lahoz stond er dicht bij en weigerde een strafschop te geven. Van Gaal koos er daarna voor om Weghorst in te laten vallen voor Memhpis. Acuña, die dus een strafschop versierde voor de Argentijnen, werd bij de opponent afgelost door Nicolás Tagliafico. De linksback zorgde gelijk voor gevaar bij de achterlijn, al was zijn voorzet een prooi voor Noppert. Álvarez mocht ook naar de kant, met de frisse Lautaro Martínez als diens vervanger. Het inbrengen van Weghorst had resultaat, want de boomlange invaller kopte hard raak na een afgemeten voorzet van Berghuis. De kopbal ging redelijk door het midden, maar desondanks had Martínez geen antwoord: 1-2. Twee minuten later leek Berghuis met een keiharde poeier voor de 2-2 te zorgen, maar de bal verdween via een Argentijn in het zijnet.

In de slotminuut sloeg de vlam in de pan na een overtreding van Aké op Paredes. De invaller was woedend en schoot de bal richting de bank van Oranje. Alle reservespelers stonden op om verhaal te gaan halen bij Paredes, die geel kreeg van Lahoz en een bodycheck van Van Dijk. Toen de rust was teruggekeerd werd duidelijk dat er tien minuten aan blessuretijd bij werden getrokken. De goed ingevallen Berghuis ging kort na het begin van de toegevoegde tijd achter een vrije trap kort buiten de zestien staan, nadat Gakpo omver was gelopen. Zijn inzet werd echter gestuit door de Argentijnse muur. Oranje bleef tot het bittere einde vechten en dat leverde in extremis een gelijkmaker op. Koopmeiners besloot een vrije trap van net buiten de zestien subtiel te nemen en het was Weghorst die uit de draai voor de 2-2 zorgde. In de nasleep van de gelijkmaker kregen Messi en Nicolás Otamendi nog geel. Lahoz floot bijna gelijk voor het einde en na 102 minuten kwam er dus een verlenging aan te pas. Ongeloof in het Argentijnse kamp en grote opluchting bij alles en iedereen van Nederland.

2-2! Met een fantastische variant tovert Oranje een verlenging uit de hoge hoed #NEDARG #WK2022https://t.co/4OjQG5ftHx pic.twitter.com/3ytGo5vhIr — NOS Sport (@NOSsport) December 9, 2022

De hoop was dus helemaal terug bij Oranje dankzij de dubbelslag van Weghorst, die als eerste invaller ooit tweemaal scoorde op een WK. Het Nederlands elftal ging op jacht naar de 3-2 en het was Gakpo die naar binnen trok en uithaalde. De poging van de PSV'er belandde op het dak van het doel. Argentinië moest duidelijk bijkomen van de mokerslagen die waren uitgedeeld door Weghorst. Na de 0-2 van Messi vanaf elf meter was er niet meer op doel geschoten door de tweevoudig wereldkampioen. Timber leek goed weg te komen toen hij een overtreding beging op Messi, in de wetenschap dat de verdediger al geel op zak had. Lahoz was echter mild voor de verdediger, die net als Messi met een lichte blessure naar de grond ging. In de slotminuut van de eerste helft van de verlenging kwam Otamendi bij de tweede paal net te kort om een vrije trap van Messi tot doelpunt te verwerken.

Aan Argentijnse zijde maakte doelpuntenmaker Molina de tweede helft van de verlenging niet mee. De rechtsback werd afgelost door Gonzalo Montiel. De invaller kreeg al snel na zijn entree geel nadat hij kwaad werd vanwege een overtreding van Gakpo. Uit de vrije trap die daaruit voortvloeide kwam de bal terecht bij Messi, die de bal over de lat zag verdwijnen. Kort daarna besloot Van Gaal om Noa Lang zijn eerste minuten op het WK te geven, met Gakpo die naar de kant ging. De zeer spannende kwartfinalewedstrijd, met maar liefst twaalf gele kaarten in de reguliere speeltijd van de matig fluitende Lahoz, naderde langzaam de strafschoppenserie, net als acht jaar geleden. De Argentijnen wilden dat voorkomen en het was Van Dijk die Lautaro Martínez van scoren afhield dicht bij zijn eigen doel. Kort daarna werd een knal van net buiten de zestien geblokkeerd van Enzo Fernández half geblokt door Weghorst, waardoor de bal maar net over Noppert en het doel verdween.

Oranje probeerde nog wat te forceren op de counter, met invallers Berghuis en Lang als drijvende krachten. Grote kansen leverde dat echter niet op. Aan de andere kant reddde Noppert bekwaam op een afstandsschot van Lautaro Martínez en in de allerlaatste minuut van de verlenging kwam Oranje goed weg toen een knal van afstand van Fernández tegen de paal terechtkwam. Na 121 minuten was er geen winnaar en moesten de strafschoppen een winnaar aanwijzen. Er was gelijk druk overleg aan de zijlijn wat betreft de mensen die de penalty's moesten nemen voor beide landen.

Strafschoppenserie Nederland - Argentinië 3-4:

Van Dijk mist voor Oranje: 0-0

De inzet van de captain van Oranje word uit de hoek gedoken door Emiliano Martínez.

Messi scoort voor Argentinië: 0-1

De Argentijnse sterspeler blijft rustig en liet Noppert geen kans

Berghuis mist ook voor Oranje: 0-1

Ook de inzet van de goed ingevallen vleugelaanvaller wordt gepareerd door Emiliano Martínez.

Het is over en uit. Oranje verliest de strafschoppenserie van Argentinië en is uitgeschakeld #NEDARG #WK2022 pic.twitter.com/uO7de3Sjvk — NOS Sport (@NOSsport) December 9, 2022

Paredes scoort voor Argentinië: 0-2

De invaller schiet de bal in de hoek en bezorgt zijn land een zeer goede uitgangspositie

Koopmeiners scoort voor Oranje: 1-2

De ingevallen middenvelder blijft rustig en schuift de bal beheerst binnen

Montiel scoort voor Argentinië: 1-3

De verdediger jaagt de bal in de hoek langs de kansloze Noppert

Weghorst scoort voor Oranje: 2-3

De maker van de Oranje-goals moeten scoren en doet dat ook

Fernández mist voor Argentinië: 2-3

Een sprankje hoop voor Oranje als de middenvelder naast schiet

Luuk de Jong scoort voor Oranje: 3-3

De ingevallen spits doet wat hij moet doen en scoort vanaf elf meter

Lautaro Martínez scoort voor Argentinië: 3-4

De aanvaller schiet onberispelijk raak en schiet de Argentijnen naar de halve finale.