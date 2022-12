Wout Weghorst realiseert het ‘onmogelijke’ en maakt de 2-2 in minuut 101

Vrijdag, 9 december 2022 om 22:08 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:13

Het Nederlands elftal heeft in de slotminuten van de reguliere speeltijd een verlenging uit het vuur gesleept. Lang zag het ernaar uit dat Nederland ten onder zou gaan tegen Argentinië, dat in de 83ste minuut nog een 0-2 voorsprong genoot. Uiteindelijk gaf Wout Weghorst de doorslag, die nadien tweemaal trefzeker was en Nederland een verlenging bezorgde.