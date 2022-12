Van Hooijdonk wijst hoofdschuldige van Oranje aan bij goal Argentinië

Vrijdag, 9 december 2022 om 21:04

De analisten van de NOS zijn niet te spreken over het optreden van Oranje. De ploeg van bondscoach Louis van Gaal kijkt halverwege de kwartfinale van het WK tegen Argentinië aan tegen een 0-1 achterstand. Tien minuten voor het rustsignaal bediende Lionel Messi rechtsback Nahuel Molina, die op koelbloedige wijze afrondde.

Tien minuten voor rust ontplofte het Lusail Stadium zowaar na de 0-1 voor Argentinië. Messi had enkele meters buiten de zestien een briljante steekbal met links in petto. De mee opgekomen rechtsback Molina was Daley Blind en Virgil van Dijk te snel af, om vervolgens de uitkomende Andries Noppert van dichtbij te passeren met een punter in de linkerbenedenhoek. In het restant van de eerste helft slaagde Oranje er niet meer in de stand te nivelleren.

"Blind moet de deur niet op een kier laten staan”, concludeert Van Hooijdonk bij het zien van de herhaling. “Ik wil niets afdoen aan de schoonheid van de pass, maar je hebt helemaal gelijk. Honderd procent mee eens”, vult Van der Vaart zijn collega aan. Marco van Basten is milder voor de linksback van Oranje. “Het is voetbal en hier moet je voor klappen. Het is mooi. Verder vind ik het jammer dat wij zelf zo weinig doen.”