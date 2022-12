‘Jij idioot en imbeciel, je had Neymar een penalty moeten laten nemen!’

Vrijdag, 9 december 2022 om 21:18 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 21:26

De uitschakeling van Brazilië op het WK is slecht gevallen bij Neto. De voormalig middenvelder van onder meer a Seleção is woest dat Tite sterspeler Neymar geen strafschop liet nemen. "Ezel, een schande van een trainer", liet hij weten bij Band, het programma dat hij presenteert. In de strafschoppenserie kwamen Rodrygo, Casemiro, Pedro en Marquinhos wél aan bod, maar Kroatië nam de strafschoppen beter. Vlak na de nederlaag werd bekend dat Tite is opgestapt als trainer van Brazilië.

"Ik zei dat Neymar hem moest nemen. Het is de schuld van Tite. Neymar heeft geen penalty genomen!", sprak Neto zijn verbazing uit. "De beste strafschoppennemer in de wereld, jij schaamteloze man. Hij verdient het niet om hier te zijn, jij had Neymar een penalty moeten laten nemen." Brazilië begon de strafschoppenserie direct teleurstellend met de misser van Rodrygo. Nadat Casemiro en Pedro wél raak schoten, miste Marquinhos de allesbeslissende elfmetertrap. "Na Neymar hadden Allison en Marquinhos nog kunnen scoren", zei Neto met enig gevoel voor cynisme.

"Jij idioot", ging de vijftienvoudig international ongenadig hard verder. "Je hebt te maken met een land, een lijdend land, waar mensen 300 real (ongeveer 55 euro, red.) voor een shirt betalen. Je hebt je familie en denkt niet aan het volk, de mensen op straat, jij idioot. Je hebt het WK op makkelijke wijze verloren. De laatste strafschop laat hij door Marquinhos nemen. Nee! Laat Neymar de goal maken, jij imbeciel! Je bent de slechtste trainer in de historie van het land en van het nationale team, een schande van een trainer. Je bent de grootste schande van het land, Tite."

Tite gaf na afloop aan dat Neymar de vijfde strafschop zou nemen. "Hij zou de beslissende penalty nemen. De speler met de meeste skills en mentale capaciteit moet die nemen, aangezien die strafschop onder hogere druk staat." De vijfvoudig wereldkampioen was op weg naar de halve finale door een huzarenstukje van Neymar. Kroatië kwam ver in de verlenging echter op 1-1 door een treffer van invaller Bruno Petkovic. Het Balkanland bleek daarna de sterkste in de strafschoppenserie: 2-4. Doelman Dominik Livakovic was de uitblinker tijdens de 120 minuten en de aansluitende strafschoppenreeks.