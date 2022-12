Bondscoach Tite stapt binnen twee uur na WK-uitschakeling Brazilië op

Vrijdag, 9 december 2022 om 20:33 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:50

Tite vertrekt onmiddellijk als bondscoach van Brazilië, zo meldt Fabrizio Romano vrijdagavond. Brazilië werd eerder op de avond in de kwartfinale van het WK uitgeschakeld door Kroatië, dat de strafschoppen beter nam. De keuzeheer stond sinds juni 2016 aan het roer bij de nationale ploeg en neemt per direct afscheid.

Het vertrek van Tite komt overigens niet uit de lucht vallen, want de intentie om te vertrekken sprak de coach in februari eerder dit kalenderjaar al uit. De 61-jarige oefenmeester was contractueel nog tot 31 december van dit jaar verbonden aan de Braziliaanse ploeg. Na afloop van het verloren WK-duel met Kroatië bevestigde Tite dat het WK zijn laatste toernooi is en dat een contractverlenging niet tot de opties behoort.

Tite leaves Brazil. He’s no longer the head coach of the Seleçao after the game lost vs Croatia. It’s over. ?????? #WorldCup2022 pic.twitter.com/9UQW63Gfy6 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 9, 2022



“Dit was een pijnlijke nederlaag, maar ik heb er vrede mee. Het is het einde van een cyclus”, concludeert de bondscoach op de afsluitende persconferentie. Tite werd in de zomer van 2016 aangesteld bij Brazilië en had zijn land in 2018 naar de wereldtitel moeten leiden, maar op het WK in Rusland sneuvelde o Seleção al in de kwartfinale. Vier jaar later ging het dus opnieuw mis in de kwartfinale.