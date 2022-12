BBC-analisten wijzen twee sleutelspelers aan bij Oranje tegen Argentinië

Vrijdag, 9 december 2022 om 19:58 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:08

Bij de BBC heeft men volop vertrouwen in een goede afloop voor het Nederlands elftal. Analisten Rio Ferdinand en Alan Shearer prijzen de organisatie van bondscoach Louis van Gaal, die volgens de oud-topvoetballers staat als een huis. Daarnaast worden de vleugelspelers van Oranje, Denzel Dumfries en Daley Blind, geroemd.

"Dumfries is cruciaal, net als Blind", stelt Ferdinand. "Zij zijn de spelers die achter de linies komen. Dumfries is een speler die in de één-tegen-één komt. Hij komt aanvallend op en is de uitlaatklep van Oranje. Het gaat hem niet alleen om het staan in aanvallende posities, maar ook om wat hij met de bal doet. Hij kiest spelers uit, maar ook de juiste mensen. Zodra hij in aanvallende posities komt, stelt hij niet teleur. Ik denk dat dat precies is wat Van Gaal wil zien."

Ook Shearer steekt de loftrompet over de twee wingbacks. "Het is een goede kans dat ze precies hetzelfde doen", doelt de oud-spits van onder meer Newcastle United op de wedstrijd tegen de Verenigde Staten (3-1 overwinning). Daarin kwamen Dumfries en Blind gezamenlijk tot twee doelpunten en drie assists. "Ze zijn niet bang om het te doen. Rio had het erover hoe goed Van Gaal zijn teams coacht en dat blijkt. Virgil van Dijk is ook niet bang om in het middenveld te komen. Blind staat er ook, die het spel goed kan lezen. Met de twee vleugelverdedigers zeggen ze: kom maar op. Ze zijn comfortabel aan de bal en zijn daar heel goed in. Bovendien staan ze zeer goed georganiseerd. Ze gaan het Argentinië heel moeilijk maken."