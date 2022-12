Schaken ziet slechte zet: ‘Hij stapt slecht uit en moet de linkerkant afdekken’

Vrijdag, 9 december 2022 om 20:51 • Kevin van Buuren • Laatste update: 21:03

Nederland staat na de eerste helft met 0-1 achter. In het programma Leeuwen bekijkt en bespreekt Voetbalzone samen met twee oud-voetballers de WK-wedstrijden van de Oranje Leeuwen en de Marokkaanse Leeuwen van de Atlas. Voor Nederland – Argentinië nemen Jos Hooiveld en Ruben Schaken plaats in de analistenstoel naast presentator Justus Dingemanse. Wat zijn hun bevindingen na de eerste helft?

Beide ploegen hielden elkaar tot de vijfendertigste minuut in balans. Andries Noppert zag enkele onschuldige schoten op zich afkomen, totdat Lionel Messi de Oranje-defensie doorbrak. De absolute vedette van Argentinië kreeg de bal in de as en dribbelde direct op Nathan Aké af. De dribbelaar dreigde naar links, maar gaf uiteindelijk een steekpass richting de rechts lopende Nahuel Molina. De vleugelverdediger nam aan en tikte de bal vervolgens langs Noppert.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De analisten zien een Nederlands elftal dat daadkracht mist. “Het is nog zoeken naar de ruimtes. Een beetje een schaakspel”, zegt Hooiveld, die een moment van Frenkie de Jong symbool vindt staan voor de eerste helft. De middenvelder speelde een afvallende bal vanaf de helft van de tegenstander helemaal terug naar Virigil van Dijk op de helft van Oranje. “Dat doet hij toch ook niet bij Barcelona?” Schaken is het eens. "Het gaat te veel terug. Breien, breien..." Daarnaast vond de voormalig buitenspeler Aké en Blind er slecht uitzien bij de tegengoal. “Blind moet sneller naar binnen, als Messi daar aan het dansen is. Aké moet gewoon zijn linkerbeen afschermen, met rechts doet hij niet zo veel."