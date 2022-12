‘Weet niet of Ronaldo zal starten, maar ik hoop dat hij weer op de bank zit’

Vrijdag, 9 december 2022 om 19:31 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 19:47

Als het aan Walid Regragui ligt, begint Cristiano Ronaldo tijdens de kwartfinale van het WK in Qatar opnieuw bij Portugal op de bank. De 37-jarige sterspeler moest in de achtste finale tegen Zwitserland genoegen nemen met een invalbeurt van zeventien minuten. De bondscoach van Marokko is beducht voor Ronaldo.

“We gaan tegen een van de beste ploegen in de wereld spelen”, zei Regragui op de persconferentie in aanloop naar het treffen met Portugal. “Ik weet niet of Ronaldo zal starten, maar ik hoop dat hij weer op de bank zit. Hij is voor mij een van de beste voetballers aller tijden. ” Ronaldo was woest toen hij in de laatste groepswedstrijd van Portugal tegen Zuid-Korea vroegtijdig gewisseld werd. Het gedrag werd afgekeurd door bondscoach Fernando Santos, die zijn aanvaller vervolgens tegen Zwitserland (6-1) op de bank posteerde. Uitgerekend de vervanger van Ronaldo, Gonçalo Ramos, werd de grote man met een hattrick.

Regragui schreef met Marokko geschiedenis door Spanje (0-0, winst na strafschoppen) uit te schakelen en voor het eerst de kwartfinale van een WK te bereiken. De 47-jarige keuzeheer hoopt nu op een volgende stunt tegen Portugal. “Ze dachten allemaal dat ze wisten wie het WK ging winnen, maar wij zijn er ook nog. Onze spelers zijn hongerig. We zijn niet tevreden met wat we tot nu toe hebben gedaan. De euforie is voorbij, we zitten niet meer op een roze wolk. Nu willen we winnen van Portugal.”

“We willen laten zien dat Marokko het verdient om hier te zijn”, vervolgde Regragui. “Dat Afrika het verdient om hier te zijn. Voetbal is mondiaal.” Marokko neemt het zaterdagmiddag om 16.00 uur op tegen Portugal. Regragui staat zeven wedstrijden aan het roer bij de Leeuwen van de Atlas. Nog geen enkel land wist zelf te scoren tegen Marokko. De enige tegentreffer was een eigen goal van Nayef Aguerd tegen Canada (1-2 winst).