Van Gaal is blij met nieuw systeem Argentinië en noemt meerdere voordelen

Vrijdag, 9 december 2022 om 19:23 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:30

Louis van Gaal vindt het prettig dat Argentinië aantreedt in een 5-3-2-formatie, zo laat de bondscoach weten in gesprek met de NOS. Lionel Scaloni kiest er tegen Oranje voor om het 4-3-3-systeem in te ruilen en Lisandro Martínez als extra verdediger in te brengen. “Wij spelen al een jaar in die formatie en je kan niet zomaar schakelen naar 5-3-2”, zo luidt de conclusie van Van Gaal.

“De opstelling zegt dat ze erg angstig zijn voor ons”, opent Van Gaal in gesprek met verslaggever Jeroen Stekelenburg. “Wat het voor ons betekent? Ik denk dat het gunstig is. Wij spelen het al een jaar, maar je kan niet zomaar schakelen naar 5-3-2. Dat is niet zo makkelijk. De backs krijgen geen andere functie, maar ze hebben nu wel een aanvaller minder. Daardoor komt de druk volledig op de schouders van Messi te liggen. Nu gaan ze dus ook met drie man achter de bal spelen, en dat is ook niet geweldig als je rekent op passes van Messi. Hun opstelling geeft mij een goed gevoel.”

“Waarom ze die wijziging hebben doorgevoerd ga ik allemaal niet uitleggen”, vervolgt de keuzeheer. “Dat heb ik al aan mijn spelers uitgelegd. Maar ik denk dat wij in het voordeel zijn. Als je het anders bekijkt: ze hadden in principe al vier spelers achter de bal, en nu hebben ze er vijf. Dat moet je ook niet vergeten. Voor Bergwijn, die ik heb opgesteld vanwege zijn snelheid en voor een eventuele tegenaanval, wordt het nu ook iets anders”, aldus Van Gaal.