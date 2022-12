WK-droom Brazilië valt in duigen na mislukte strafschoppenserie

Vrijdag, 9 december 2022 om 18:50 • Rian Rosendaal • Laatste update: 19:41

Brazilië ligt uit het WK. De vijfvoudig wereldkampioen was op weg naar de halve finale door een huzarenstukje van Neymar. Kroatië kwam ver in de verlenging echter op 1-1 en was daarna de sterkste in de strafschoppenserie: 2-4. Doelman Livakovic was de uitblinker tijdens de 120 minuten en de aansluitende strafschoppenreeks. De Kroaten maken zich na de zenuwslopende ontmoeting in de kwartfinale op voor de halve finale, met het Nederlands elftal of Argentinië als opponent. Die kwartfinale staat voor 20.00 uur Nederlandse tijd op het programma.

Brazilië was ongewijzigd ten opzichte van de 4-1 zege op Zuid-Korea in de achtste finale. Aanvalsleider Richarlison werd in de rug dus gesteund door Neymar, Vinícius Júnior en Raphinha. De vijfvoudig wereldkampioen zocht ook gelijk het doel op van de Kroaten, die met een hechte defensie opereerden en weinig kansen weggaven. De eerste goede kans was zelfs voor de verliezend WK-finalist van ruim vier jaar geleden. Ivan Perišic schoot naast in de zestien van Brazilië, al moest de vleugelaanvaller ook snel schieten door de aanwezigheid van bewaker Éder Militão. Diezelfde Militão bracht even later redding met het hoofd na een scherpe voorzet van Luka Modric.

Direct na rust een grote kans voor Brazilië, maar Livakovic redt uitstekend. Er was even sprake van hands, maar de VAR vindt het niets #KROBRA #WK2022https://t.co/h9hHwEZvSZ pic.twitter.com/p41njEofP9 — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) December 9, 2022

Bij Kroatië was WK-sensatie Josko Gvardiol wederom van grote waarde. De centrumverdediger maakte na twintig minuten spelen een schot van Vinícius onschadelijk. Slechts een minuut later kon Livakovic makkelijk redding brengen op een schot met rechts van Neymar. De Kroatische ploeg bleef redelijk eenvoudig overeind in de eerste helft en dacht zelf ook geregeld aan aanvallen. Met een halfuur op de klok trok Perisic weer eens naar binnen, om vervolgens te zien dat zijn schot over het doel vloog. Kroatië speelde zonder ontzag voor Brazilië en liet in balbezit soms mooie dingen zien. Kort voor het rustsignaal probeerde Neymar het nog met een vrije trap, die via de Kroatische muur in de handen van Livakovic terechtkwam. Na een minuut blessuretijd klonk het rustsignaal, met dus een 0-0 stand halverwege.

Brazilië kwam met een duidelijk doel uit de kleedkamer: het snel maken van een doelpunt. Die treffer kwam er ook bijna in de 47ste minuut. Gvardiol wilde ten koste van alles voorkomen dat Vinícius van dichtbij zou scoren. Zijn niet al te beste interceptie leek te eindigen in een eigen doelpunt, maar het was Livakovic die zijn doel schoon hield met een katachtige reflex. Diezelfde Gvardiol redde korte tijd later op een schot van Neymar, waarna Richarlison werd afgevlagd wegens buitenspel. Er kwam nog een check van de VAR voor een mogelijke handsbal van Josip Juranovic, maar de bal kwam desondanks niet op de stip te liggen. De zeer alerte Livakovic redde tien minuten na rust bekwaam op een knal van Neymar in de linkerbenedenhoek. Brazilië werd steeds sterker in aanvallend opzicht, maar onder leiding van Gvardiol en Livakovic bleven de Kroaten stug tegenstand bieden.

1-0 Brazilië! Daar is 'ie dan toch, Neymar. Hij zorgt voor de bevrijdende treffer van Brazilië #KROBRA #WK2022 Kijk de ontknoping live: https://t.co/Coko2doD7D pic.twitter.com/cffHlQJKLF — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) December 9, 2022

Ondertussen paste Tite zijn eerste wissel van het kwartfinaleduel toe: Antony nam op de rechterflank de plaats in van de enigszins tegenvallende Raphinha. Slechts enkele minuten later maakte Rodrygo zijn opwachting bij Brazilië, met Vinícius die naar de kant werd gehaald in de 64ste minuut. Kort na de wissel zag Neymar een vrije trap van veraf in de muur belanden. Lucas Paquetá kwam wel dicht bij de 1-0. Het was echter de uitblinkende Livakovic die de inzet van dichtbij tegenhield. Kroatië stond goed georganiseerd te verdedigen, al leek dat wel ten koste te gaan van de aanvallende stootkracht. Bruno Petkovic en Nikola Vlasic kwamen er in de slotfase in om voor meer power naar voren te zorgen. De moegestreden Mario Pasalic en Andrej Kramaric mochten plaatsnemen op de bank.

Het inbrengen van Antony gaf Brazilië niet gelijk vleugels in de slotfase. De ingevallen vleugelaanvaller ging op de rand van de zestien opzichtig onderuit na een duel met Perisic, maar arbiter Michael Oliver zag er een schwalbe in en zeker geen vrije trap. Een kwartier voor het einde werd Neymar, de meest gevaarlijke Braziliaan na rust, weer eens gestuit door de fantastisch keepende Livakovic. Het goede voorbereidende werk was van Richarlison. Ondertussen tikte de tijd weg en waren beide ploegen hard op weg naar de verlenging in het Education Citystadion. Paquetá, eerder al dicht bij de openingstreffer, werd tien minuten voor tijd wederom van scoren gehouden door Livakovic. Tite besloot enkele minuten nadien om Richarlison naar de kant te halen. Pedro versterkte de aanval van de Brazilianen in de laatste minuten van de spannende maar doelpuntloze ontmoeting.

1-1! Kroatië flikt het. Met nog vijf minuten te spelen brengt Petkovic de stand weer in evenwicht. Krijgen we toch penalties? #KROBRA #WK2022 pic.twitter.com/S81tFkXhac — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) December 9, 2022

De zeer aanvallend ingestelde Militão wilde, net als zijn Braziliaanse ploeggenoten, de verlenging voorkomen. De rechtsback probeerde het in de 86ste minuut met een schot vanaf de rand van de zestien, maar via de Kroatische verdediging bleef er niet meer dan een hoekschop over. Kroatië leek het meest tevreden met de dertig extra minuten en dacht in de laatste paar minuten zelfs weer aan het opzetten van een aanval. Een kans leverde dat niet op, al kon Brazilië ook weinig uitrichten op de counter. De uitstekend spelende Gvardiol hield de rijen gesloten. Ook in de vier minuten aan blessuretijd bleef de beslissing uit, waardoor beide landen zich opmaakten voor de verlenging. Ook een zacht afstandsschot van Antony veranderde niets aan de situatie. Ondertussen was de spanning voelbaar bij de toeschouwers in het stadion, daar er een plaats in de halve finale op het spel stond.

Brazilië zocht in de beginfase van de verlenging gelijk weer het Kroatische doel op, met een hoekschop als resultaat. De ingevallen Pedro kreeg zijn kopbal echter niet richting het doel en ook Neymar kon er weinig mee. Het spel leek ondertussen grimmiger te worden. Antony was duidelijk niet gelukkig met een charge van Modric, al ging de buitenspeler wel erg gretig naar de grond. Kroatië, dat ook al 0-0 speelde tegen België en Marokko in de poulefase, hield ook in de verlenging redelijk makkelijk stand. Borna Sosa bijvoorbeeld hield Paquetá in bedwang in kansrijke positie. En naast Gvardiol stond ook Dejan Lovren uitstekend te verdedigen. De routinier hield Neymar van schieten af, waarna de Kroaten aan een counter konden beginnen. Petkovic was haast de gehele Braziliaanse defensie te snel af, om de bal vervolgens panklaar neer te leggen voor Marcelo Brozovic. Zijn schot van net buiten de zestien vloog over het doel, tot grote opluchting van Brazilië.

Het leek 0-0 te blijven halverwege de spannende verlenging, maar de getergde Neymar had andere plannen. De veelbesproken aanvaller ging halverwege de Kroatische helft de combinatie aan met Rodrygo en Paquetá, om de bal vervolgens op fraaie wijze terug te krijgen. In de kleine ruimte bleef Neymar kalm, passeerde hij Livkovic en schoot de superster de bal hard en hoog in het doel: 1-0. De doelpuntenmaker was dolblij met de schitterende treffer, net als zijn teamgenoten en alle Brazilianen in het stadion. Neymar staat nu op 77 doelpunten in het shirt van de Goddelijke Kanaries, net zoveel als de legendarische Pelé. Kort na het huzarenstukje klonk het rustsignaal. Brazilië had eindelijk gescoord en Kroatië moest een plan bedenken om uitschakeling in de kwartfinale te voorkomen.

Tite paste halverwege de verlenging nog maar eens twee wissels toe: Fred verving Paquetá, een van de uitblinkers aan Braziliaanse zijde. De moegestreden Militão werd op de rechterflank afgelost door de frisse Alex Sandro. Brazilië leek de spannende wedstrijd in de kwartfinale rustig uit te kunnen spelen, met Antony die nog een hoekschop verdiende voor zijn ploeg. Kroatië gaf zich ondanks de uitputtingslag niet gewonnen en kwam zowaar op gelijke hoogte in de 117e minuut. De goed ingevallen Petkovic schoot net binnen de zestien raak in de linkerhoek. Alisson Becker, die toch weinig te doen had in de verlenging, kon de verrassende gelijkmaker niet meer voorkomen, vooral omdat de bal onderweg werd aangeraakt door Marquinhos. Mislav Orsic had met het knappe voorbereidende werk een belangrijk aandeel in de 1-1. Livakovic hield zijn ploeg op de been in de toegevoegde tijd met opnieuw een knappe redding op een inzet van Silva van dichtbij. De strafschoppen moesten dus voor de beslissing zorgen.

Strafschoppenserie Kroatië - Brazilië 4-2:

De Kroaten begonnen in de persoon van Vlasic aan de strafschoppenserie. De aanvallende middenvelder schoot keihard raak door het midden en liet daarmee Alisson kansloos.

Livakovic bewees andermaal zijn klasse door de inzet van Rodrygo in de rechterbenedenhoek onschadelijk te maken.

Lovro Majer schoot ook onberispelijk raak door het midden, al was zijn inzet een stuk lager. 0-2 dus voor de Kroatische ploeg.

Kroatië lacht, Brazilië huilt. Marquinhos mist de beslissende penalty. De Brazilianen gaan naar huis, Kroatië naar de halve finale #KROBRA #WK2022https://t.co/ARfhg1ScsE pic.twitter.com/SLjkLGDS8O — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) December 9, 2022

De ervaren Casemiro schoot hard binnen in de linkerbenedenhoek. Livakovic zat in de goede hoek, maar ditmaal kon de uitblinker geen redding brengen.

Modric schoot feilloos raak in de hoek, met Alisson die de andere hoek indook: 1-3 voor de opvallend kalme Kroaten.

De ingevallen Pedro hield even in, maar scoorde wel. 2-3 en dus een sprankje hoop voor de Brazilianen, die zo hunkeren naar de zesde wereldtitel.

Orsic bracht het verschil weer op twee: 2-4. Alisson zat wederom in de goede hoek, maar de bal was te hard en te zuiver om redding te brengen voor de doelman van Liverpool.

Marquinhos schoot op de paal en daarmee is het Braziliaanse sprookje uit. De zesde wereldtitel, en de eerste sinds 2002, blijft een utopie voor de ploeg van Tite.