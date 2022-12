Ronald de Boer ziet vergelijking met Frenkie de Jong: ‘Als creatief brein’

Vrijdag, 9 december 2022 om 17:19 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:34

Ronald de Boer is in aanloop naar het WK in Qatar een van de meest besproken mensen geweest in Nederland. De voormalig Oranje-international verbond zich als ambassadeur aan het mondiale eindtoernooi, maar kwam vooral in het nieuws vanwege de barre werk- en leefomstandigheden voor de arbeidsmigranten. In gesprek met Voetbalzone-verslaggever Kalum van Oudheusden blikt hij terug op het WK tot dusver en kijkt hij vooruit naar de kwartfinale tegen Argentinië.

"Iedereen die je hoort is heel positief. De vriendelijkheid van de mensen hier, maar ook de doorloop in de stadions. Alles verloopt heel smooth", begint De Boer. "Ik ben ontzettend blij dat het zo goed gaat. De wedstrijden zijn fantastisch geweest. Mensen hebben kunnen genieten van vier wedstrijden op een dag. Dat is iets unieks. We hoeven onze ogen niet te sluiten voor de misstanden die hier zijn geweest, maar het is een groeiend land. Qatar is niet perfect. We proberen het zo goed mogelijk te doen. De bereidheid is om het goed te doen en dat hebben de mensen die hier zijn geweest ook gezien."

De Boer was erbij in 1998, toen Oranje zich ten koste van Argentinië wist te plaatsen voor de halve finale voor het WK. Vrijdagavond treffen beide landen elkaar opnieuw en wordt er opnieuw gestreden om een ticket bij de laatste vier. "Op zo'n moment denk ik altijd als eerst aan mijn ouders", aldus de voormalig international. "Dat twee van die jochies uit Grootebroek het volkslied staan mee te zingen op de middenstip. Dat is een trots moment als ouders zijnde. Het belangrijkste in je leven zijn je kinderen. Daarnaast is het een wedstrijd met zoveel historie. Zoiets vergeet je nooit meer. Ik heb daar ontzettend van genoten."

De Boer vindt het lastig om overeenkomsten te vinden tussen de lichting van toen en de generatie van nu. "De spelers waar wij toen mee speelden hebben allemaal grote prijzen gewonnen. Champions Leagues en zo. Maar het is ook een generatie die nooit iets gewonnen heeft (met Oranje, red.). Ik hoop dat de huidige generatie de beker wel omhoog houdt. Dat zou heel mooi zijn natuurlijk. We spelen nu ook heel anders, met vijf verdedigers, drie middenvelder en twee aanvallers."

Frenkie

Toch waagt De Boer zich aan een voorzichtige vergelijking. "Van Dijk en Stam misschien, die allebei heersen in de achterhoede. Blind en mijn broer, het brein achterin. Memphis Depay en Kluivert? Dat zijn wel iets andere types. Frenkie de Jong en Ronald de Boer", dicht hij zichzelf toe. "Als creatief brein op het middenveld. Het is heel lastig te zeggen. Elke generatie moet je op dat moment beoordelen. Van Dijk, Memphis en Frenkie zijn hele grote spelers. Op wereldniveau en van naam."

Een belangrijk verschil tussen de beleving in Argentinië en Nederland vindt De Boer de accenten. "Daar praten ze over Lionel Messi, hier praten ze over Louis van Gaal. Dat is raar, want je wil het over de spelers hebben. Die moeten het doen voor je. Het zegt natuurlijk ook iets over de legacy van Messi, bij Portugal praat je ook over Cristiano Ronaldo, maar dat is wel het grote verschil", aldus De Boer, die vindt dat Van Gaal nooit veranderd is. "Als hij je een kus wil geven, doet hij dat. Het is een oprechte man. Ik vind het ergens wel mooi dat hij zichzelf blijft."