Grote naam zit duidelijk in het kamp-Ronaldo en maakt gehakt van de pers

Vrijdag, 9 december 2022 om 16:38 • Rian Rosendaal • Laatste update: 17:01

Mesut Özil neemt het publiekelijk op voor Cristiano Ronaldo. De Duitse middenvelder, die bij Real Madrid enige tijd samenspeelde met de 37-jarige aanvaller, snapt vooral niet waarom de diverse media zo negatief doen over de sterspeler van Portugal. Ronaldo kan op dit WK niet rekenen op een vaste plaats en lijkt daar zeer ongelukkig mee te zijn. Het is zeer twijfelachtig of hij zaterdag een basisplaats heeft tegen Marokko in de kwartfinale.

"Ik snap echt niet waar die constante negativiteit van de pers richting Cristiano vandaan komt", schrijft Özil, tegenwoordig verbonden aan Istanbul Basaksehir, vrijdag op Instagram. "De media zijn alleen maar uit op kliks. En analisten die geen carrière meer hebben willen gewoon profiteren van zijn bekendheid en hem alleen maar zwartmaken." De verbaasde Özil kan niet begrijpen waarom er uit zoveel hoeken forse kritiek is op de prestaties van Ronaldo, zeker gezien zijn leeftijd.

"Hij wordt binnenkort (5 februari, red.) 38. Waarom is het dan een verrassing dat hij geen vijftig doelpunten per seizoen meer maakt?", vraagt Özil zich hardop af. "Elke voetballiefhebber moet blij zijn dat hij twintig seizoenen lang op topniveau heeft gepresteerd. Ik denk niet dat er spelers van de nieuwe generatie zijn die ook maar in de buurt van zijn statistieken kunnen komen. Ronaldo zal altijd van de buitencategorie blijven. Iedereen zou wat meer respect moeten tonen voor een van de grootste atleten in de geschiedenis van de sport", zo besluit Özil zijn lofzang op Ronaldo.

Diverse Portugese media maakten melding van een dreigement van Ronaldo aan het adres van bondscoach Fernando Santos, die hem uit de basis hield voor de wedstrijd in de achtste finale van het WK tegen Zwitserland (6-1 winst). Als Santos dat nog een keer zou doen, zou Ronaldo vertrekken. Onder meer Record meldde dat de steraanvaller gedreigd zou hebben met het verlaten van de Portugese selectie als hij later in het toernooi opnieuw op de bank zou worden gezet.

FPF, de Portugese voetbalbond, ontkende donderdag in een officieel statement categorisch dat Ronaldo met dreigementen op de proppen kwam. "Wij willen duidelijk maken dat de captain van het nationale team, Cristiano Ronaldo, op geen enkel moment gedreigd heeft met het verlaten van het nationale team tijdens het verblijf in Qatar. Ronaldo werkt er iedere dag hard aan om zijn unieke statistieken voor het nationale team en zijn land te verbeteren en dat moet gerespecteerd worden."

Ronaldo kwam donderdag via Instagram met een cryptische reactie op het 'dreigement'. "Deze groep is te hecht om te worden verscheurd door externe krachten", begint de 195-voudig international. "Deze natie is te dapper om zich angst te laten aanjagen door tegenslag. Een team in de puurste zin van het woord, dat tot het einde zal blijven vechten voor de droom! Geloof in ons! Força, Portugal!" Naast de tekst is een foto te zien van het juichende Portugese team.