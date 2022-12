Dick Advocaat hoort ‘open sollicitatie’ bij Louis van Gaal: ‘Waarom niet?’

Vrijdag, 9 december 2022 om 14:47 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:59

Dick Advocaat kijkt er niet raar van op als Louis van Gaal na zijn termijn als bondscoach van Oranje aan de slag gaat bij de Belgische nationale ploeg. Van Gaal heeft een contract tot en met het WK bij de KNVB en is daarna vrij om te gaan en staan waar hij wil. Belgische media vroegen hem onlangs naar de vacante positie bij de Rode Duivels, waarna de 71-jarige oefenmeester niet meteen de deur dichtgooide. Advocaat zag het zelfs als een open sollicitatie.

Advocaat en Van Gaal zitten in hetzelfde schuitje. Waar Van Gaal Nederland 'uit de brand hielp' met zijn bondscoachschap, besloot Advocaat vorige week zijn trainersloopbaan weer op te pakken bij ADO Den Haag. Donderdag tijdens de persconferentie van Oranje wees Van Gaal daarop toen hem gevraagd werd naar een mogelijk vervolg als trainer. "In Nederland hebben wij een goed voorbeeld met Dick Advocaat", vertelde hij een Arabische journalist. "Hij is nog ouder dan ik en heeft nog even een jobje aangenomen op het tweede niveau in Nederland. Het kan zijn dat ik doorga. Ik ben 71, maar zie er nog wel uit als een God."

Dick Advocaat ziet 'Van Gaal-show' in Qatar. "Ik verwacht dat het Nederlands elftal gaat winnen" — ESPN NL (@ESPNnl) December 9, 2022

Advocaat heeft de beelden van Van Gaal ook gezien. "Het is de Van Gaal-show op dit moment, dat doet hij goed", aldus de ADO-trainer op de persconferentie in aanloop naar het duel van zondag met Almere City. De 75-jarige keuzeheer zou er niet raar van opkijken als Van Gaal zijn trainersloopbaan na het WK een vervolg geeft. "Hij gaf een open sollicitatie naar de functie bij België, kreeg ik het idee. En waarom niet? Als hij zich fysiek goed voelt. Het is een geweldige trainer, dus ik kan me dat heel goed voorstellen. Of ik het hem zou aanraden? Natuurlijk, het is een prachtig land met alles erop en eraan. Ze hebben een redelijk goede groep die eraan komt. Voor Louis is dat best wel aantrekkelijk."

Wat betreft de kwartfinale tegen Argentinië, verwacht Advocaat dat Oranje doorstoot. "Ik heb niet zo'n goede indruk van Argentinië. Nederland heeft ook nog niet op z'n best gespeeld, maar als je als voetballer tegen een ploeg als Argentinië moet, is de motivatie heel anders dan wanneer je tegen Amerika of Ecuador speelt. Nu gaat het erom. Hoe ze Messi moeten bestrijden? Zoals ze acht jaar geleden (tijdens het WK 2014, red.) ook hebben gedaan. Je moet de ballijn proberen af te schermen. Maar daarnaast is hij nog steeds zo goed, hij kan een wedstrijd in zijn eentje beslissen. Het wordt spannend, maar wel leuk."