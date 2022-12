Santos komt met noodkreet na nieuwe vraag over Cristiano Ronaldo

Vrijdag, 9 december 2022 om 14:37 • Noel Korteweg • Laatste update: 15:08

Fernando Santos is er klaar mee om vragen over de geruchten rondom Cristiano Ronaldo te moeten beantwoorden, zo zegt de Portugese bondscoach op de persconferentie voorafgaand aan de kwartfinale tegen Marokko. De bondscoach vindt dat de pers niet altijd naar de 37-jarige superster zou moeten wijzen en vraagt om hem met rust te laten. “Hij verdient dit niet."

Ronaldo begon in de gewonnen achtste finale tegen Zwitserland (6-1) op de bank en zag uitgerekend zijn vervanger Gonçalo Ramos een hattrick maken. Sportkrant Record meldde dat de ex-speler van Manchester United zou hebben gedreigd met een vertrek uit het Portugese trainingskamp als Santos hem nog een keer uit de basis zou houden op dit WK. Ronaldo ontkende die geruchten donderdag via Instagram en ook zijn trainer geeft aan dat daar niets van waar is. “Het was logisch dat hij niet blij was met zijn reserverol, maar het was een volkomen normaal en ontspannen gesprek”, zegt Santos.

“Hij vroeg me of ik zeker wist dat dit de juiste beslissing was. Ik heb hem mijn visie uitgelegd, dat is alles”, vervolgt de oefenmeester. Santos maakte gelijk van de gelegenheid gebruik om zijn mening te geven over de geruchten rondom Ronaldo. “Het wordt tijd om een aantal zaken te stoppen. Het is een beetje de mode geworden om alleen maar naar Cristiano te wijzen, maar hij was het voorbeeld. Hij schreeuwde in de dug-out en sprong op bij alle doelpunten tegen Zwitserland. Uiteindelijk was het Ronaldo die zijn medespelers vroeg om het publiek te bedanken.”

Santos wil dat de pers zich niet zo bezighoudt met zijn superster. “Negentig procent van de vragen op deze persconferentie gaan over Ronaldo. Laat hem met rust! Hij verdient dit niet na alles wat hij voor het Portugese voetbal heeft betekend.” Het land neemt het zaterdag om 16.00 uur op tegen Marokko. De winnaar van dat duel treft Engeland of Frankrijk in de halve finale. “Ik geloof dat we hier nog een tijdje zullen zijn. De sfeer tussen de 24 spelers is geweldig. Zonder dat zouden we hier niet kunnen zijn”, sluit Santos af.