‘Ik ging naar Ajax met hoge verwachtingen, maar had nog wat langer nodig’

Vrijdag, 9 december 2022 om 13:43 • Noel Korteweg

Kik Pierie wordt door Ajax in de tweede seizoenshelft verhuurd aan Excelsior. De 22-jarige verdediger kwam ruim drie jaar geleden met hoge verwachtingen binnen in Amsterdam, maar verdween voor het grote publiek de laatste tijd wat uit beeld. Van een officieel debuut in Ajax 1 kwam het daarnaast nog niet. In het Van Donge & De Roo Stadion hoopt Pierie weer belangrijk te kunnen zijn. “Daar heb ik zelf ook heel veel behoefte aan.”

Blessureleed en de – vrijwel altijd – moordende concurrentie in het hart van de Amsterdamse defensie zorgden ervoor dat de verdediger de verwachtingen nooit volledig waar kon maken. Pierie werd in de zomer van 2020 voor twee seizoenen verhuurd aan FC Twente, maar kwam slechts tot 27 wedstrijden in Enschede. Afgelopen zomer, toen Excelsior ook al concreet was, koos Pierie ervoor om een half jaar bij Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie te gaan spelen om zo ritme op te doen. In de tweede seizoenshelft komt hij wél op huurbasis uit voor de Rotterdammers.

“Er zijn wat dingen gebeurd die een tik hebben gegeven aan mijn ontwikkeling. Dat heeft ervoor gezorgd dat ik een tijdje niet op het niveau heb gespeeld wat ik had gewild en juist daarom was ik toen aan deze stap”, zegt Pierie in gesprek met het Algemeen Dagblad. De verdediger werd benaderd door clubs uit het binnen- en buitenland, maar koos al vrij snel voor Excelsior. “Ik wilde hoe dan ook weer in de Eredivisie spelen. Daarop was de kans hier een stuk groter. Bovendien had ik meteen een klik met de technische staf. Ze lieten merken dat ze me heel graag wilden hebben. Sinds ik hier ben aangekomen, voel ik me echt thuis.”

Ajax maakte in de zomer van 2019 vijf miljoen euro over aan sc Heerenveen om Pierie los te weken. “Ik ging erheen met hoge verwachtingen, maar het bleek dat ik nog wat langer nodig had. Natuurlijk had ik het liefst die lijn van Heerenveen doorgetrokken, maar ik ben door mijn tijd in Amsterdam wel een andere prof geworden. Ik heb gezien wat ervoor nodig is om het niveau van Ajax 1 te halen. Dat is een kwestie van talent, maar ook keihard werken. Er zijn gasten die nu in de top van Engeland spelen, daar heb je mee op het veld gestaan en van geleerd. Dat is heel waardevol.”

Toekomst bij Ajax

Voor Pierie is het nu zaak om zich met Excelsior te handhaven in de Eredivisie. De ploeg van trainer Marinus Dijkhuizen staat veertiende, maar verloor vier van de laatste vijf competitiewedstrijden voor de WK-break. De huurling van Ajax hoopt zijn steentje bij te kunnen gaan dragen. “Ik hoop belangrijk te kunnen zijn voor de ploeg. Daar heb ik zelf ook heel veel behoefte aan.” Het contract van de in Amerika geboren verdediger bij Ajax loopt nog door tot medio 2024. Hoe zijn toekomst er precies uit ziet, weet Pierie niet. “Ik focus me op de stap die ik nu heb gemaakt. Komende zomer ligt alles weer open. Voor nu wil ik lekker veel minuten gaan maken en genieten van het spelen in de Eredivisie, dat heb ik namelijk echt gemist.”