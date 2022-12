Oranje strijkt bij overwinning op Argentinië aanzienlijk geldbedrag op

Vrijdag, 9 december 2022 om 13:29 • Mart Oude Nijeweeme

Het Nederlands elftal kan zichzelf vrijdagavond in meerdere opzichten een goede dienst bewijzen. De ploeg van bondscoach Louis van Gaal speelt naast een plek in de halve finale ook voor een flink geldbedrag. Bij een overwinning op Argentinië wordt namelijk 7,5 miljoen euro bij elkaar gevoetbald. Het wereldkampioenschap bracht tot dusver al ruim 16,1 miljoen euro op voor Nederland, schrijft De Telegraaf.

Met het bereiken van de achtste finales en het doorstoten naar de kwartfinale wist Oranje al ruim zestien miljoen euro bij elkaar te spelen. Een plek bij de laatste vier levert minimaal 23,7 miljoen euro op. De nummer vier van het WK ontvangt namelijk 25 miljoen dollar. De winnaar van de troostfinale krijgt iets meer en gaat met 27 miljoen dollar naar huis, omgerekend zo'n 25,5 miljoen euro. Oranje weet dus dat het bij een overwinning op Argentinië 7,5 miljoen euro rijker is.

Voor de finalisten ligt de prijzenpot een stuk hoger. De winnaar van het WK strijkt namelijk bijna veertig miljoen euro op, terwijl de verliezend finalist 28 miljoen euro verdient. In totaal bedraagt het prijzengeld van het WK ruim 440 miljoen dollar. Lange tijd hebben mensenrechtenorganisaties zich er hard voor gemaakt dat er ook 440 miljoen in een fonds voor arbeidsmigranten zou worden gestopt, maar dit gaat niet gebeuren.

Wel gaat er geld naar alle clubs die spelers afstaan aan het WK, het zogeheten 'Club Benefits Programme'. De FIFA heeft een pot van ruim tweehonderd miljoen euro beschikbaar gesteld om clubs te 'compenseren'. Elke dag dat een speler bij de nationale ploeg aanwezig is, krijgt de club 9.700 euro. Per speler kan een club een maximum van 358.000 euro ontvangen indien de finale wordt gehaald. Belangrijke kanttekening is wel dat het bedrag gedeeld moet worden met de club of clubs waar de desbetreffende speler de laatste twee jaar onder contract heeft gestaan.