Uniboost: een odd van 6.25 (!) voor de openingsgoal van Mbappé

Zaterdag, 10 december 2022 om 12:00 • Rian Rosendaal

Een echte kraker in de kwartfinale van het WK: Engeland strijdt met Frankrijk om een plaats in de halve finale van de eindronde in Qatar. Lukt het Kylian Mbappé, topscorer met vijf doelpunten, om wederom het net te vinden, of wordt het de avond van Harry Kane? In samenwerking met Unibet blikt Voetbalzone vooruit op de pikante ontmoeting in het Al Bayt Stadium.

Kane kwam zondag in de achtste finale tegen Senegal (3-0 overwinning) dan eindelijk tot scoren op dit WK. De aanvaller van Tottenham Hotspur is logischerwijs niet de topscorer van Engeland, want Bukayo Saka en Marcus Rashford staan momenteel op drie doelpunten. Bondscoach Gareth Southgate heeft dus voldoende aanvallende opties, al is hij waarschijnlijk meer bezig geweest met het verdedigende plan om Mbappé af te stoppen.

Frankrijk had aanvankelijk nog best veel moeite met Polen in de ontmoeting in de achtste finale van het WK. Desondanks werd een 3-1 overwinning geboekt door de wereldkampioen van 2018. Mbappé tekende voor twee doelpunten en vooral zijn treffer in blessuretijd was van een ongekende schoonheid. Olivier Giroud scoorde ook en is met 52 doelpunten topscorer aller tijden van Frankrijk. De aanvaller nam die titel over van levende legende Thierry Henry, die 51 keer scoorde voor de nationale ploeg.

De 23-jarige Mbappé staat op vijf goals in de knock-outfase van een WK en is daarmee de jongste speler met zoveel treffers in deze fase van de eindronde sinds de legendarische Pelé. Didier Deschamps heeft een blind vertrouwen in de topschutter. Volgens de Franse bondscoach was Mbappé tegen Polen nog niet eens op zijn best, ondanks de twee fraaie doelpunten. Engeland moet het volgende slachtoffer worden van zijn dadendrang. Het duel in de kwartfinale begint zaterdagavond om 20.00 uur Nederlandse tijd.

