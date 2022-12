Tite wijzigt niets bij Brazilië; Dalic heeft basiskracht terug bij Kroatië

Bondscoach Tite wijzigt niets aan zijn basisopstelling tijdens de kwartfinale met Kroatië, zo blijkt uit de opstellingen die zojuist bekend zijn gemaakt. De 61-jarige bondscoach houdt de onzekere Alex Sandro (heupklachten) nog op de bank tegen de Kroaten. Juventus-collega Danilo behoudt daardoor zijn basisplaats. Bij Kroatië keert Borna Sosa terug van ziekte, wat ten koste gaat van een basisplaats voor Borna Barisic.

Alisson Becker is opnieuw de Braziliaanse doelman onder de lat in het Education City Stadium. Voor hem staat een centraal duo met Marquinhos en aanvoerder Thiago Silva. Éder Militão is de rechtsback van dienst, terwijl Danilo de linkerflank mag verdedigen. Casemiro en Lucas Paquetá zijn de controlerende middenvelders in de 4-2-3-1-formatie van Tite.

Voorin moeten Raphinha, Neymar, Vinícius Júnior en Richarlison voor de doelpunten zorgen. Raphinha en Vinícius zullen dat vanaf de flanken doen, terwijl Neymar om Richarlison heen gaat spelen. De spits van Tottenham Hotspur heeft dit WK al drie doelpunten achter zijn naam staan. Barcelona-aanvaller Raphinha is wel nog op zoek naar zijn eerste doelpunt dit toernooi, al lijkt Tite tevreden over zijn aandeel tot dusver.

Zlatko Dalic, de Kroatische bondscoach, zet de van ziekte teruggekeerde Sosa direct weer in de basis. De 24-jarige linksback van VfB Stuttgart was in de achtste finale tegen Japan (1-1, winst na penalty’s) niet inzetbaar. Verder speelt Kroatië met dezelfde tien namen als tegen de Japanners. De wedstrijd in Doha begint om 16.00 uur en is live te volgen op NPO. De winnaar van deze kwartfinale speelt aanstaande dinsdag de halve finale tegen Nederland of Argentinië.

Opstelling Kroatië: Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Brozovic, Modric, Kovacic; Kramaric, Petkovic, Perisic.

Opstelling Brazilië: Alisson; Militão, Marquinhos, T. Silva, Danilo; Casemiro, Paquetá; Raphinha, Neymar, Vinícius Júnior; Richarlison.