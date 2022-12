Flinke ruzie was aanleiding voor vertrek Ben White uit Engelse kamp

Vrijdag, 9 december 2022 om 12:36 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:40

Engelse media hebben de reden onthuld achter het opvallende vertrek van Ben White bij de nationale ploeg van Engeland. De verdediger van Arsenal had nog geen minuut gespeeld op het WK, toen hij vorige week besloot om vroegtijdig huiswaarts te keren. In eerste instantie werd gerept over 'privéomstandigheden', maar volgens Engelse media gaat het om een flinke ruzie met assistent-bondscoach Steve Holland. White zou bovendien niet goed in de groep hebben gelegen.

De Engelse voetbalbond sprak vorige week in een verklaring over persoonlijke redenen, toen bekend werd dat White het Engelse kamp had verlaten. Sky Sports en de Daily Star melden nu echter dat het gaat om een ruzie met Holland, een belangrijk lid van de technische staf. Ook zou hij worstelen met zijn integratie bij the Three Lions, waardoor hij zich niet gelukkig voelde. White bleef tegen Iran en de Verenigde Staten negentig minuten op de bank. Tijdens de laatste poulewedstrijd tegen Wales was hij er al niet meer bij.

Het moment dat het lot van de verdediger bezegeld werd, kwam naar verluidt tot stand toen het in het bijzijn van de voltallige selectie tot een stevige woordenwisseling kwam met Holland. De mandekker was onvoldoende op de hoogte van zijn persoonlijke statistieken en prestaties tijdens trainingen. Ook zou White tijdens de voorbespreking op het duel met de Verenigde Staten niet op de hoogte zijn geweest van de sterke en zwakke punten van de tegenstander. Als gevolg hiervan werd besloten om White uit de selectie te zetten.

White was niet de enige speler die het kamp van de Engelsen verliet. Ook Raheem Sterling keerde tijdelijk terug in Londen. Zijn familie werd het slachtoffer van een woninginbraak. Sterling besloot het vliegtuig naar huis te pakken, maar is er zaterdag in de kwartfinale tegen Frankrijk 'gewoon' weer bij. Verwacht wordt dat hij op de bank begint. White keert niet terug bij de nationale ploeg. Het valt te bezien of hij in de nabije toekomst bereid zal zijn om weer voor de nationale ploeg uit te komen.