'Het EK 2024 zit wel in mijn hoofd, je weet niet wat Koeman van me verwacht'

Vrijdag, 9 december 2022 om 11:28 • Tom Rofekamp • Laatste update: 11:57

Joey Veerman baalt nog altijd dat hij niet mee is met het Nederlands elftal naar Qatar. De middenvelder van PSV zat afgelopen Nations League-periode voor het eerst bij de voorselectie van bondscoach Louis van Gaal, maar zag zichzelf daarna nooit meer terug op de lijst. Daarom heeft Veerman zijn vizier gericht op het eindtoernooi van 2024, zo geeft hij aan in gesprek met Omroep Brabant.

Even leek de 24-jarige spelmaker hard op weg naar een WK-uitverkiezing, met vier goals en een assist alleen al in de maand augustus. Het leverde hem de maand daarop weliswaar een plek in de voorselectie voor de Nations League-periode op; door de definitieve schifting kwam hij niet. Kenneth Taylor, die ook voor het eerst op de lijst stond, kreeg wel een uitnodiging van Van Gaal. De inmiddels drievoudig Oranje-international is bovendien mee naar Qatar, terwijl Veerman niet eens tot de 39-koppige voorselectie behoorde.

Dat doet pijn, geeft Veerman toe. Bij de pakken neerzitten gaat hij echter niet. "Ik vind het ook heel jammer dat ik er niet bij zit. Het EK 2024 zit nu wel in mijn hoofd. Daar wil ik heel graag bij zijn. Maar je weet nooit hoe bepaalde keuzes uitpakken en wat Ronald Koeman (na het WK de opvolger van Van Gaal, red.) van mij verwacht. Misschien moet ik nog meer goals maken en assists geven", aldus de middenvelder. Veerman staat dit seizoen vooralsnog op zeven goals en vijf assists in 25 officiële wedstrijden.

Juichen voor Gakpo

Ondanks alles is Veerman niet te beroerd te juichen voor zijn maatjes. Cody Gakpo dient zich dit toernooi aan als absolute uitblinker bij Oranje, en dat is ook zijn ploeggenoot niet ontgaan. "Ik hoop dat hij gaat knallen", blikt Veerman vooruit op de kwartfinale tegen Argentinië. "Tot nu toe schiet hij er alles in. Met links of rechts maakt hem niks uit." Hoe Veerman de kansen van Nederland inschat?" "Tot nu toe hebben alleen Frankrijk en Brazilië indruk gemaakt. Het hangt ervan af of Messi er zin in heeft", aldus de PSV'er.