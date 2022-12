Strijd om Youssoufa Moukoko barst los: wonderkind kan naar meerdere landen

Vrijdag, 9 december 2022 om 10:33 • Wessel Antes • Laatste update: 10:44

Chelsea en Barcelona hopen Youssoufa Moukoko aankomende zomer op te pikken bij Borussia Dortmund, zo meldt onder meer het Spaanse Sport. De pas achttienjarige Duitser lijkt te azen op een transfervrije overstap naar een Europese grootmacht, gezien de stugge contractonderhandelingen met Dortmund. Barça ziet in Moukoko de ideale kandidaat om zich in de schaduw van Robert Lewandowski te ontwikkelen tot een topspeler, al zijn the Blues na het mislopen van toptalent Endrick ook zeer geïnteresseerd.

Hoewel de 34-jarige Lewandowski zich dit seizoen bij Barcelona nog altijd een superspits toont, wil de clubleiding al verder vooruit denken. Met het naderende vertrek van Memphis Depay valt er achter de Pool een optie weg voor de spitspositie. Barça hoopt Moukoko te verleiden met een transfervrije overstap naar Catalonië om die rol volgend seizoen te vervullen. De club is van mening dat Moukoko de kwaliteiten heeft om Lewandowski in de toekomst af te lossen.

Nu Palmeiras-spits Endrick volgens AS en transfermarktexpert Fabrizio Romano heeft gekozen voor Real Madrid, heeft ook Chelsea zijn zinnen gezet op Moukoko. De jonge spits lijkt zich op te kunnen gaan maken voor een flinke som tekengeld. De vermogende Chelsea-eigenaar Todd Boehly wil Moukoko maar wat graag naar Stamford Bridge halen. Dortmund deed in het afgelopen jaar al meerdere pogingen om het contract van het wonderkind te verlengen, maar was nog niet succesvol. Na 30 juni 2023 kan Moukoko gaan en staan waar hij wil. Vanaf 1 januari mag hij officieel onderhandelen met andere clubs.

Moukoko vertegenwoordigt volgens Transfermarkt.com een marktwaarde van zo’n dertig miljoen euro, maar loopt aankomende zomer hoogstwaarschijnlijk transfervrij de deur uit bij BVB. De tweevoudig international van Duitsland kwam al 59 officiële wedstrijden in actie voor de club, waarin hij goed was voor elf doelpunten en acht assists. Moukoko werd deze winter de jongste speler ooit die voor de Duitsers in actie kwam op een WK.