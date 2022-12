‘Mourinho wil miljoenen betalen en PSV van defensieve spil beroven’

Vrijdag, 9 december 2022 om 10:01 • Tom Rofekamp • Laatste update: 10:47

AS Roma heeft zijn pijlen gericht op Jarrad Branthwaite, weet La Gazzetta dello Sport. De club van trainer José Mourinho is naar verluidt een van de vele geïnteresseerden om de twintigjarige verdediger uit zijn sportieve lijden te verlossen bij PSV. Branthwaite wordt door de Eindhovenaren gehuurd van Everton, dat vanwege zijn gebrek aan speeltijd al overweegt de mandekker terug te halen naar Merseyside. PSV wil echter helemaal niet dat Branthwaite vertrekt.

De linkspoot zou de missing link kunnen zijn in de Italiaanse hoofdstad, daar Mourinho tot op heden alleen over rechtsbenige centrumverdedigers beschikt. Zijn prijskaartje van circa vijf miljoen euro moet daarbij geen probleem vormen. Ook diverse Engelse clubs zouden geïnteresseerd zijn in de diensten van Branthwaite, al noemt La Gazzetta dello Sport verder geen namen.

Het vertrek van de Engelsman zou een doorn in het oog zijn voor PSV. De technische leiding van de Brabanders is zeer te spreken over zijn kwaliteiten, ondanks dat hij niet altijd verzekerd van een basisplaats is. Dat laatste doet Everton twijfelen Branthwaite terug te halen. Het Eindhovens Dagblad weet dat er een speelminutenclausule in zijn contract staat, die the Toffees het recht geeft de huurperiode voortijdig af te breken. Branthwaite zelf zou echter graag willen blijven.

De interesse van Roma kan verandering in de zaak brengen. Vooralsnog lijkt Branthwaite ook in de tweede seizoenshelft 'gewoon' de concurrentie aan te gaan in Eindhoven. Armando Obispo is zijn voornaamste concurrent op de positie van linker centrale verdediger, terwijl ook de van een blessure herstellende Olivier Boscagli eraan komt. Branthwaite speelde voor de winterse WK-break elf officiële wedstrijden voor PSV, waarin hij één keer tot scoren kwam. De meeste indruk maakte hij tijdens de Europa League-zege op Arsenal (2-0).