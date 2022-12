PSG-president spreekt zich kraakhelder uit over onzekere toekomst Messi

Vrijdag, 9 december 2022 om 08:48 • Wessel Antes • Laatste update: 09:05

Paris Saint-Germain gaat er alles aan doen om Lionel Messi langer te binden, zo zegt president Nasser Al-Khelaïfi in een exclusief interview met Sky Sports. In de voorbije maanden werd de 35-jarige Argentijn gelinkt aan een terugkeer naar Barcelona, terwijl ook een overstap naar Inter Miami de ronde deed in de wandelgangen. Messi is volgens Al-Khelaïfi echter heel gelukkig in Parijs, waardoor de Qatarees vertrouwen heeft in een langer verblijf. De linkspoot ligt nog tot medio 2023 vast in het Parc des Princes, met een optie voor een extra jaar.

Al-Khelaïfi bevestigt in gesprek met het Engelse medium dat Messi een nieuw contractvoorstel kan verwachten. “Absoluut. Hij is heel gelukkig, dat zie je ook terug bij de nationale ploeg. Als een speler niet lekker in zijn vel zit, dan zie je dat ook bij de nationale ploeg. Hij presteert dit seizoen geweldig voor ons. Hij heeft veel doelpunten gemaakt en assists gegeven, zowel bij PSG als bij zijn nationale ploeg", aldus de invloedrijke president, die zijn plannen met Messi maar wat graag duidelijk maakt.

Dat voorstel is er bewust nog niet van gekomen, zo zegt Al-Khelaïfi. “We zijn overeengekomen dat we na het WK om de tafel gaan. Beide partijen staan er heel positief in.” De vermogende bestuurder slaagde er afgelopen zomer in om Kylian Mbappé langer aan PSG te binden. Al-Khelaïfi is nog altijd blij met de handtekening van de 23-jarige Fransman. “Voor mij is hij een absolute topspeler en een topmens. Het was voor mij van groot belang dat hij zou blijven en niet transfervrij zou vertrekken.” Mbappé en Neymar, de twee sterren die doorgaans naast Messi in de voorhoede spelen, liggen beiden nog vast tot medio 2025.

De bedoeling is dat Messi, een van de grootste uithangborden van de club, hetzelfde besluit neemt als Mbappé. De Argentijn kwam in augustus 2021 transfervrij over van Barcelona en speelde sindsdien 53 officiële wedstrijden voor de Franse grootmacht. Daarin kwam Messi 23 keer tot scoren en gaf hij 29 assists. De zevenvoudig winnaar van de Ballon d’Or moet PSG naar de eerste Champions League-winst in de geschiedenis gaan helpen. Tot dusver won hij echter alleen de Ligue 1 en de Franse Supercup met de Parijzenaren.