Kaká ziet verschil: ‘In Brazilië is hij gewoon een dikzak die over straat loopt’

Vrijdag, 9 december 2022 om 08:02 • Tom Rofekamp • Laatste update: 08:13

Volgens Kaká is er buiten de Braziliaanse landsgrenzen veel meer respect voor Ronaldo dan in het land zelf. De oud-middenvelder vertelt in gesprek met BeIN Sports dat R9 door velen in Brazilië 'gewoon wordt gezien als een dikke vent die over straat loopt'. Dat is aldus Kaká echter slechts een weerspiegeling van een veel groter probleem: heel veel Brazilianen moedigen hun eigen spelers niet aan.

Brazilië legde Zuid-Korea maandag na een wervelende eerste helft met 4-0 over de knie in de achtste finale van het WK. Daardoor bekerde a Seleção door naar de laatste acht, waarbij het gekoppeld is aan vicewereldkampioen Kroatië. Op de vraag die Kaká krijgt over of er in het land geloof is dat Brazilië de wereldtitel kan behalen, heeft hij een opvallend antwoord. "Het is raar om te zeggen, maar veel Brazilianen moedigen Brazilië niet aan."

Kaká noemt onder meer dat Neymar verguisd wordt in eigen land, en dat ook voormalig steraanvaller Ronaldo er helemaal niet zo goed op staat. "Als je Ronaldo hier (in Europa, red.) ziet rondlopen, denk je: wow, hij heeft hier een andere status. In Brazilië is hij gewoon een dikke vent die over straat loopt. Natuurlijk zijn er veel Brazilianen die van Ronaldo houden – ik ook – maar er is een verschil tussen hoe hij in Brazilië en in het buitenland wordt gerespecteerd."

Databureau Gracenote berekende nog voor het WK dat de selectie van bondscoach Tite statistisch gezien de meeste kans maakt op de wereldtitel. Met twintig procent zou Brazilië de voornaamste kandidaat zijn, gevolgd door Argentinië (zestien procent). Na de groepsfase zijn de kaarten niet beduidend anders geschud. Brazilië staat nu zelfs op 25 procent kans op de eindzege, terwijl Argentinië het getal twintig van zijn buurland overneemt. Nederland maakt volgens het databureau elf procent kans, evenveel als Frankrijk.