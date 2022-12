Vermoedelijke XI Oranje: Louis van Gaal voert tóch een wijziging door

Vrijdag, 9 december 2022 om 07:18 • Tom Rofekamp • Laatste update: 09:59

Nederland staat vrijdag voor de wedstrijd van het jaar. De mannen van Louis van Gaal zullen zich tegen Argentinië willen revancheren voor 2014, toen la Albiceleste ze in de halve finale van het WK na strafschoppen uit het toernooi kegelde. Van Gaal – die toen ook al aan het roer stond – kan zich acht jaar later een ronde eerder wreken, in de kwartfinale. Daaraan kiest hij volgens het Algemeen Dagblad voor Steven Bergwijn, wat ten koste gaat van Davy Klaassen.

Bergwijn stond bij de eerste twee duels in de groepsfase nog aan de aftrap, maar wist daarin niet te imponeren. Tegen Ecuador (1-1) werd de Ajacied in de rust al geslachtofferd voor Memphis Depay, die toen hij eenmaal weer fit genoeg was definitief Bergwijns plek innam. In de volgende duels met Qatar (2-0 winst) en de Verenigde Staten (3-1 winst) koos Van Gaal voor een voorhoede van Depay en Cody Gakpo, met Klaassen daarachter als nummer 10.

Het 'houterige spel' van Mister 1-0 oogstte echter veel kritiek, ook bij de bondscoach. Van Gaal wisselde Klaassen al in de rust van het duel met de VS, en gaf na afloop als uitleg ontevreden te zijn met diens vele balverlies. Daarbij komt dat Memphis uitsprak het liefst een aanvalsdriehoek te vormen met Bergwijn en Gakpo, terwijl ook laatstgenoemde zei bij voorkeur als nummer 10 te spelen. Die wensen worden nu ingewilligd door Van Gaal.

Het trio krijgt op het middenveld rugdekking van Marten de Roon en Frenkie de Jong. De Roon werd tegen de VS óók in de rust gewisseld, maar vervanger Teun Koopmeiners wist evenmin indruk te maken. Vermoedelijk daarom krijgt hij een nieuwe kans van Van Gaal. In de defensie zijn er geen verrassingen. Jurriën Timber, Virgil van Dijk en Nathan Aké vormen het driemanscentrum, terwijl de uitblinkers in de achtste finale – Denzel Dumfries en Daley Blind – de flanken bestrijken. Andries Noppert is de doelman van dienst en staat voor zijn vijfde interland.

De tegenstander

The Tower of de Jouwer staat vrijdag voor een ontmoeting met zevenvoudig Ballon d'Or-winnaar Lionel Messi. Alhoewel Noppert op de persconferentie aangaf niet bang te zijn voor de Argentijnse steraanvaller, lijkt daar alle reden toe. Messi gaf het startschot voor de 2-1 overwinning op Australië in de achtste finale en vervulde in de groepsfase een glansrol tegen Mexico (2-0 winst). Door wie de captain geflankeerd wordt in de voorhoede, is echter nog maar de vraag.

Ángel Di María en Rodrigo De Paul zijn namelijk twijfelgevallen. Daarom zouden de Zuid-Amerikanen volgens Argentijnse media in twee systemen hebben getraind: een 4-3-3 systeem mét Di María en een 5-3-2 waarin de vleugelspits van Juventus vervangen wordt door ex-Ajacied Lisandro Martínez. De Paul stond op de training in beide basiselftallen, maar de middenvelder van Atlético Madrid blijft naar verluidt kampen met pijntjes.

Het Algemeen Dagblad verwacht dat het duo alsnog 'gewoon' mee kan spelen in de tiende ontmoeting tussen Nederland en Argentinië aller tijden. Oranje verloor nog nooit van de Zuid-Amerikanen in reguliere speeltijd: de enige nederlaag naast die van 2014 was na verlenging op het WK van 1978 (3-1). De ontmoeting in het Lusailstadion is bovendien een speciale, omdat het laatste kunstje van óf Van Gaal óf Messi kan zijn. Eerstgenoemde heeft aangekondigd na het WK af te zullen zwaaien als trainer, terwijl Messi al aangaf 'vermoedelijk' zijn laatste mondiale eindtoernooi te spelen. Het pleit zal om 20.00 uur Nederlandse tijd beslecht worden.

Vermoedelijke opstelling Nederland: Noppert; Dumfries, Timber, Van Dijk (c), Aké, Blind; De Roon, F. De Jong; Gakpo; Bergwijn, Depay

Vermoedelijke opstelling Argentinië: E. Martínez; Molina, Romero, Otamendi, Acuña; De Paul, Fernández, Mac Allister; Di María, Messi (c), Álvarez