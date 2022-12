‘Overmars wil Ajax met winterse transfer verlossen van miljoenensalaris’

Donderdag, 8 december 2022 om 23:49 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:00

Marc Overmars gaat in januari het gesprek aan met zijn voormalige club Ajax over Daley Blind, zo meldt Het Nieuwsblad. De Belgische krant weet op basis van een bron rond de Amsterdamse club dat Royal Antwerp nadrukkelijke belangstelling heeft om de 32-jarige linksback transfervrij in te lijven. Ajax zou daarmee versneld verlost kunnen raken van het miljoenensalaris van Blind, die tot medio 2023 vastligt.

Blind werd door Overmars in de zomer van 2018 teruggehaald van Manchester United naar Ajax. De verdediger behoorde sinds zijn terugkomst in de Johan Cruijff ArenA tot de absolute sterkhouders van Ajax, maar onder Alfred Schreuder nam dit seizoen de kritiek steeds verder toe. De coach hield aanvankelijk vast aan een basisplek voor Blind, maar zette de linksachter annex centrumverdediger in de laatste vier wedstrijden voorafgaand aan het WK op de bank.

Op het WK in Qatar werd Blind vervolgens wel 'gewoon' de onbetwiste eerste linksback van Louis van Gaal en miste hij geen minuut. In de achtste finale tegen de Verenigde Staten (3-1 winst) vertolkte de vleugelverdediger een hoofdrol met een goal en assist. Bij Ajax lijkt de concurrentiestrijd met Owen Wijndal verloren, waardoor het de vraag is wat het perspectief van Blind zal zijn bij terugkomst in Amsterdam.

Antwerp kent problemen op de linksbackpositie en hoopt die met Blind acuut op te lossen. Mark van Bommel kan voorlopig geen beroep doen op Sam Vines, die in november een zware enkelblessure opliep. Zijn beoogde stand-in Gastón Ávila komt niet voor in de plannen van Van Bommel, die de laatste wedstrijden voor de WK-break speelde met de rechtsbenige Jelle Bataille op links.