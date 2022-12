Van der Vaart: ‘Hoe is het nou toch mogelijk dat hij nooit gewisseld wordt?’

Donderdag, 8 december 2022 om 23:19 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:32

Argentinië is dolblij dat Rodrigo De Paul fit is voor de WK-kwartfinale tegen het Nederlands elftal. Rafael van der Vaart maakt zich echter niet al te veel zorgen over de middenvelder van Atlético Madrid, die gezien wordt als 'de adjudant' van sterspeler Lionel Messi. "Hij moet dus achter de man van Messi aan, maar ook vaak achter die van hemzelf, want hij verliest de bal alleen maar", aldus Van der Vaart in NOS WK Studio 22.

De Paul moest de training van dinsdag overslaan, maar sloot woensdag tot opluchting van heel Argentinië weer aan. Sierd de Vos legt in het programma uit waarom de balveroveraar een onmisbare schakel is in het elftal van Lionel Scaloni. "Rodrigo De Paul is eigenlijk de adjudant van Messi", weet de commentator van Ziggo Sport, die voor de gelegenheid terug is bij de NOS, waar hij zijn carrière begon.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Vroeger had je, in zijn laatste jaren als voetballer, Johan Cruijff bij Feyenoord", memoreert De Vos. "En Cruijff kon op zijn 38ste niet meer het hele veld belopen. Die had Stanley Brard om zijn vuile meters te lopen. Dat was zijn adjudant. Dat is wat De Paul bij Argentinië doet voor Messi. Want als de tegenstander met de bal richting jouw helft komt, dan blijft Messi over het algemeen op de middellijn staan. De Paul moet achter Messi's man aan."

Daarop zegt Van der Vaart dat het spel van de middenvelder in balbezit weinig voorstelt. "Hoe hij het hele toernooi gespeeld heeft, de laatste wedstrijd (2-1 winst tegen Australië, red.) was wel iets beter, dacht ik steeds: hoe is het in hemelsnaam mogelijk dat hij negentig minuten op het veld blijft staan elke keer?" Van der Vaart denkt dat De Paul niet alleen op sportieve gronden in het elftal staat. "Messi heeft daar wel een handje van: je moet hem leuk vinden om kans te maken op een basisplaats. Dat past niet bij zo'n grote speler."

Van der Vaart raakte niet geïmponeerd door de prestaties van zowel Argentinië als Nederland in Qatar. "Ze hebben oké, maar niet top gespeeld", aldus de 109-voudig international. "Morgen moeten ze echt het allerbeste spel laten zien. Ik vind dat wij veel beter kunnen dan we tot nu hebben laten zien. Dat zal morgen echt moeten. Frenkie de Jong, Virgil van Dijk en Memphis Depay moeten top zijn. Als die top zijn, hebben we echt een geweldig elftal."