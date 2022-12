Van der Gijp snapt niets van Ronaldo: ‘Niveau Kozakken Boys, echt stuitend’

Donderdag, 8 december 2022 om 23:24 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:24

René van der Gijp snapt niets van een mogelijke overgang van Cristiano Ronaldo naar Al Nassr, zo laat hij weten bij De Oranjewinter. De Saudische club heeft de wereldster naar verluidt een jaarsalaris, inclusief sponsorcontracten, van 200 miljoen dollar in het voortuitzicht gesteld. Van der Gijp raadt Ronaldo aan dat niet te doen en bekritiseert de Portugees bovendien vanwege zijn gebrek aan zelfreflectie.

"Daar is niet over nagedacht en dat vind ik echt heel stuitend", doelt Van der Gijp op het slotstuk van de carrière van Ronaldo. "Dat zijn hele omgeving, ik haal zijn zus, broer en management erbij, er niet over nagedacht heeft hoe ze zijn glansrijke carrière, die helemaal nergens over ging met vijf gouden schoenen (ballen, red.), duizend wedstrijden, 890 goals...", dikt Van der Gijp de statistieken van CR7 aan. "Het is werkelijk van de... Dat wordt nooit meer verbroken, door niemand niet. Dat er niemand heeft nagedacht: 'hoe gaan we het aanpakken op het moment dat het minder wordt?' Hoe gaan we jou ook nog aan een ontiegelijk mooi einde helpen?"

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Presentator Wilfred Genee vraagt zich af of Ronaldo het type is dat open zou staan voor gesprekken over het einde van zijn carrière. Johan Derksen haakt daarop in. "Nee, wat René vergeet te zeggen is dat Ronaldo er zelf ook niet over nagedacht heeft. Die gaat er maar vanuit dat hij er moet staan en die zit in een fase van zijn carrière dat het allemaal wat minder gaat. Wat je ziet is dat als er een vrij onbekende vervanger van hem in het veld komt (Gonçalo Ramos, red.), het hele elftal lekkerder speelt. Dat heb je vaak als een hele dominante man wegvalt, dat er andere mensen opbloeien. Die trainer (Fernando Santos, red.) zit natuurlijk met een geweldig probleem dat hij een onsympathieke maatregel moet nemen, want het is niet meer hard te maken dat hij altijd in de basis staat."

Van der Gijp stelt tot slot dat hij de hele situatie rondom Ronaldo 'zonde' vindt. "In tegenstelling tot die kleine (Lionel Messi, red.), heeft de hele wereld om hem gedraaid. Maar het is zo zonde. Het is een buitenaardse carrière die hij gehad heeft. Je laat als manager toch niet toe dat hij twee jaar gaat voetballen met de lamme en de blinde? Hij speelt echt met jongens van het niveau Kozakken Boys. Dat is echt pijnlijk. Het gaat helemaal nergens over. Neem toch afscheid bij Sporting Portugal, lekker man." Ronaldo begon zijn professionele loopbaan bij die club, voordat hij in de zomer van 2003 de overstap maakte naar Manchester United.