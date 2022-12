Valentijn Driessen hield cruciale info uit krant: ‘In het belang van Oranje’

Donderdag, 8 december 2022 om 22:10 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:25

De Argentijnse bondscoach Lionel Scaloni verwijt zijn nationale pers niet in landsbelang te denken door informatie over de besloten training te lekken, maar Valentijn Driessen onthult dat journalisten soms wel degelijk opkomen voor de belangen van hun nationale elftal. Driessen hield voorafgaand aan de WK-finale van 2010 op dringend verzoek van Giovanni van Bronckhorst cruciale info over Oranje uit De Telegraaf, zo vertelt hij in een video-item van de krant.

"Onze fotograaf had op de afsluitende training voorafgaand aan de finale tegen Spanje alle penaltynemers op beeld", zegt Driessen twaalf jaar later in Qatar. De journalist weet nog hoe hij door aanvoerder Van Bronckhorst apart werd genomen. "Met de vraag of we niets met die foto's wilden doen. En dat hebben we gedaan. In het belang van Oranje. Wij doen alles in het belang van Oranje", zegt Driessen met een knipoog. Het had uiteindelijk weinig uitgemaakt, omdat Oranje de strafschoppenserie tegen Spanje op een haar na miste dankzij het befaamde doelpunt van Andrès Iniesta in de verlenging (0-1 verlies).

Driessen clashte donderdag op de persconferentie van Oranje niet alleen met Van Gaal, maar ook met Memphis Depay. De journalist vroeg aan Memphis of hij zijn trainer zag als de oom waar je je soms voor schaamt op feestjes of juist als de favoriete oom. "Die vraag vind ik een beetje... ja", klonk het vertwijfeld uit de moment van de aanvaller van Oranje. "Je had wel wat beters kunnen verzinnen, denk ik. Ik denk dat onze trainer af en toe karakter en humor heeft."

Met een vraag aan Van Gaal of een formatie met 'negen spelers die meeverdedigen nog van deze tijd is' stookte Driessen het vuurtje verder op. "Die vraag van jou, van negen verdedigers, beantwoord ik niet", zei Van Gaal. "Dat vind ik dus weer zeer negatief. Dan kan je nu weer zelf een antwoord bedenken op die vraag, net alsof je mijn telefoon hebt gevonden op het toilet." Met dat laatste doelde hij op een eerdere onthulling van Driessen, die stelde dat hij er bij het vinden van de telefoon van Van Gaal achterkwam dat de bondscoach twee gemiste oproepen van Manchester United had.