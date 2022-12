PSV'er Sávio gaat samenspelen met zestienjarige Real Madrid-aankoop Endrick

Donderdag, 8 december 2022 om 21:17 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 21:18

PSV moet het na de winterstop enige tijd stellen zonder Sávio. De Braziliaanse rechtsbuiten is opgeroepen voor het prestigieuze Conmebol Sulamericano-kampioenschap, dat plaatsvindt tussen 19 januari en 12 februari. Op dat toernooi doen Zuid-Amerikaanse landenteams mee voor spelers onder de twintig jaar. Ook onder meer Endrick, het talent dat voor ruim zeventig miljoen euro in 2024 naar Real Madrid verkast, is van de partij.

Opvallend is dat Sávio de enige speler van a Seleção is die in Europa actief is. Het eerste van PSV speelt tussen de start en finale van het toernooi vijf wedstrijden, waaronder de uitwedstrijd bij Feyenoord op 5 februari. Toch lijkt het erop dat trainer Ruud van Nistelrooij niet al te rouwig zal zijn om het tijdelijke vertrek van de Braziliaan. Sávio kwam dit seizoen verspreid over zes wedstrijden tot slechts 96 minuten in de Eredivisie. Op bezoek bij Excelsior (1-6 overwinning) kwam de vleugelspeler wel tot een assist. Tijdens het inhaalduel met FC Volendam (7-1 overwinning) was Sávio eveneens de aangever van een doelpunt. Zelf tot scoren komen lukte hem nog niet.

Het talent maakt voornamelijk zijn minuten bij Jong PSV, waar hij regelmatig zijn klasse liet zien. In zeven wedstrijden kwam Sávio tot twee doelpunten en een assist. De goedlachse Zuid-Amerikaan is gehuurd van het Franse Troyes. PSV gaf bij het huren van Sávio aan dat het hem in principe voor een langere tijd wil opleiden, om daar zowel sportief als financieel van te profiteren. Het is echter nog maar de vraag of Sávio dit seizoen een grote rol van betekenis zal spelen voor PSV. Van Nistelrooij heeft op de rechtsbuitenpositie onder meer de beschikking over Anwar El Ghazi en Noni Madueke, terwijl ook WK-ganger Xavi Simons op die plek uit de voeten kan.

Endrick

De meeste ogen zullen tijdens het toernooi, waarvan de locatie op 21 december bekend wordt gemaakt, gericht zijn op Endrick. Het pas zestienjarige talent van Palmeiras is volgens transfermarktexpert Fabrizio Romano rond met Real Madrid, dat een totaalbedrag van maar liefst 72 miljoen euro overmaakt naar de Braziliaanse topclub. De aanvaller zal vanwege zijn jonge leeftijd wel nog ruim een seizoen in zijn thuisland blijven spelen. In de zomer van 2024 zou het toptalent dan de oversteek maken naar de Spaanse hoofdstad. Endrick kwam pas in zeven wedstrijden in actie in de Braziliaanse Série A, maar wist daarin grote indruk te maken.