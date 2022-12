Irritatie op Argentijnse persconferentie: ‘Zit je hier voor ons of voor Oranje?’

Donderdag, 8 december 2022 om 20:57 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 21:09

De Argentijnse bondscoach Lionel Scaloni baalt ervan dat informatie van besloten trainingen toch bij de Argentijnse media terechtkomt. Dat maakte hij duidelijk op zijn persconferentie in aanloop naar het duel met Nederland in de kwartfinale van het WK vrijdagavond. Scaloni toonde zijn irritatie toen hij een vraag kreeg over de fitheid van Rodrigo De Paul.

De Argentijnse middenvelder verliet woensdag voortijdig de training. Dat had volgens Scaloni niet in de media terecht mogen komen, daar de training besloten was. “Waarom stel je mij een vraag over de situatie van De Paul?”, zo kaatste Scaloni een vraag over de middenvelder van Atlético Madrid terug Toen de journalist die de vraag stelde daarop reageerde door te zeggen dat De Paul de training niet had afgemaakt en zich had laten onderzoeken, vroeg Scaloni wie hem dat had verteld. “Dan vertel ik je daarna hoe het met Rodrigo gaat”, probeerde hij.

De journalist weigerde echter te vertellen wie zijn bron was. Scaloni vervolgde enigszins geïrriteerd: “De training was gisteren besloten, jongens… Zitten jullie hier voor Argentinië of voor Nederland? Het is niet in ons belang dat er informatie uitlekt als er geen pers is. Dat is iets dat we in Argentinië moeten leren en dat moet verbeteren rond het nationale team.”

De Paul heeft, samen met Ángel Di María, ook een rol wat betreft het systeem waarin Argentinië tegen Nederland zal spelen. Zo zou zowel een 5-3-2-systeem als een formatie met vier verdedigers volgens Argentijnse media een optie zijn. “Hoe we morgen spelen, hangt af van hoe het met De Paul en Di María gaat. We zullen vandaag tijdens de laatste training kijken hoe het gaat”, aldus Scaloni, die lovend over Nederland sprak. “Nederland is een erg uitgebalanceerde ploeg, waarin iedereen verdedigt en aanvalt zoals dat in het moderne voetbal gaat. Het zal een mooie wedstrijd worden, want beide teams willen aanvallen zonder hun defensie te verwaarlozen.”