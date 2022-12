PSG wil shoppen bij Ten Hag: ‘Zeker nu het gratis kan! Wij gaan poging wagen’

Donderdag, 8 december 2022 om 20:39 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:17

Paris Saint-Germain gaat in januari het gesprek aan met Marcus Rashford, zo bevestigt president Nasser Al-Khelaïfi. De Parijzenaren verwachten dat er een felle strijd zal ontbranden om de handtekening van de 25-jarige aanvaller van Manchester United, die bijna transfervrij is. "Als een speler als Rashford gratis op te halen is... Elke club zal achter hem aan gaan", stelt Al-Khelaïfi in een exclusief interview met Sky Sports.

PSG deed al meerdere keren een verwoede poging om Rashford los te weken bij Manchester United, maar kwam er telkens niet uit met de Engelse grootmacht. Per 1 januari mogen de Fransen zonder inmenging van de werkgever van Rashford het gesprek aan over een transfervrije overstap in de zomer. "Wij zullen dat zeker doen, dat is geen geheim", aldus Al-Khelaïfi.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"We hebben al langer interesse, dat verbergen we niet", vervolgt de Qatarese voorzitter van PSG. "Er is eerder over gesproken, maar het was niet het goede moment voor alle partijen. Misschien komende zomer, waarom niet?" Rashford treedt zaterdag met Engeland aan in de kwartfinale van het WK tegen Frankrijk. "Wij kunnen straks een-op-een met hem praten zonder United, maar wij laten hem nu met rust. Laat de spelers zich focussen op het WK."

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo heeft de transfervrije status na zijn contractontbinding bij Manchester United al verworven en wordt al jaren in verband gebracht met PSG. "Onmogelijk", zegt Al-Khelaïfi gedecideerd. "Hij is een legende, een ster. Een fantastische speler. Ik bewonder hem en op zijn 37ste presteert hij geweldig. Maar wij hebben voorin elke positie al bezet", doelt de preses op de steraanval bestaande uit Lionel Messi, Kylian Mbappé en Neymar. "Het zou onmogelijk zijn om Ronaldo in ons elftal te passen."