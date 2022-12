Cristiano Ronaldo komt met cryptische reactie op berichten over dreigement

Donderdag, 8 december 2022 om 19:35 • Sam Vreeswijk

Cristiano Ronaldo lijkt donderdagmiddag via Instagram te hebben gereageerd op de berichten dat hij zou hebben gedreigd de Portugese selectie te verlaten. Onder meer sportkrant Record meldde dat de 37-jarige superster aan bondscoach Fernando Santos had laten weten dat hij zou vertrekken als Santos hem nog een keer uit de basis zou houden op dit WK. Ronaldo plaatste vervolgens een cryptische tekst op Instagram.

“Deze groep is te hecht om te worden verscheurd door externe krachten”, begint de 195-voudig international. “Deze natie is te dapper om zich angst te laten aanjagen door tegenslag. Een team in de puurste zin van het woord, dat tot het einde zal blijven vechten voor de droom! Geloof in ons! Força, Portugal!” Naast de tekst is een foto te zien van het juichende Portugese team.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Eerder op donderdag kwam FPF, de Portugese voetbalbond, al met een officieel statement. Daarin werden de dreigementen van Ronaldo ontkend. “Wij willen duidelijk maken dat de captain van het nationale team, Cristiano Ronaldo, op geen enkel moment gedreigd heeft met het verlaten van het nationale team tijdens het verblijf in Qatar. Ronaldo werkt er iedere dag hard aan om zijn unieke statistieken voor het nationale team en zijn land te verbeteren en dat moet gerespecteerd worden.”

“Alle moeite laat zien dat hij altijd zijn onvoorwaardelijke steun geeft aan het nationale elftal en dat was opnieuw te zien, voor degenen die er nog aan twijfelden, tijdens de overwinning tegen Zwitserland”, zo ging het statement verder. “Het nationale team, de spelers, de staf en de bond zijn volledig toegewijd en willen op enthousiaste wijze bouwen aan wat voor Portugal het beste WK ooit kan worden. Dat doen we vanaf de eerste dag en daar blijven we mee doorgaan.”

Otávio

Ook Otávio, die dit WK tot dusver twee duels in actie kwam, heeft inmiddels gereageerd op de berichten rondom zijn ploeggenoot. De 27-jarige middenvelder gaf aan dat er weinig aan de hand was. “Het is normaal dat hij ervan baalt dat hij niet speelt, maar dat geldt voor alle spelers, niet alleen voor Cristiano. Alles wat hij doet of niet doet, is nieuws. Soms worden ook alleen de negatieve details uitgelicht. Cristiano is een voorbeeld, hij is onze aanvoerder. Zelfs toen hij wist dat hij niet zou spelen, was hij een van de spelers die het team het meest steunde.”