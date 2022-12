Ten Hag wil bijna transfervrije WK-doelman onder de lat zetten bij Man United

Donderdag, 8 december 2022 om 19:20 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:09

Yann Sommer staat in de nadrukkelijke belangstelling van Manchester United, zo meldt ESPN. De Zwitser, die basisspeler was tijdens het WK in Qatar, is volgende zomer transfervrij en manager Erik ten Hag zou daarvan willen profiteren. De doelman staat momenteel onder contract bij Borussia Mönchengladbach, waar hij sinds de zomer van 2014 actief is. BILD wist eerder te melden dat Ten Hag hem vanwege zijn opbouwende kwaliteiten zelfs als eerste doelman ziet.

De 33-jarige Sommer zou een welkome versterking zijn voor Ten Hag, aangezien de huidige keeperssituatie voor veel onduidelijkheid zorgt. Zo staat eerste doelman David De Gea tot medio 2023 onder contract op Old Trafford, maar moeten de gesprekken over een mogelijke verlenging nog gevoerd worden. De club heeft nog wel een optie om het contract van de Spanjaard te verlengen tot medio 2024. Tweede doelman Martin Dúbravka werd afgelopen zomer voor een jaar gehuurd van Newcastle United. De Slowaak kwam alleen in oefenwedstrijden en de EFL Cup in actie voor the Red Devils.

Het is daarom de verwachting dat de 33-jarige doelman komende zomer terugkeert naar Newcastle. Dean Henderson, die door United dit seizoen wordt gestald bij Nottingham Forest, wordt komende zomer wel gewoon terugverwacht in Manchester. Mocht de komst van Sommer beklonken worden, zou het het eerste Engelse avontuur voor de Zwitser zijn. De routinier speelde voor zijn komst naar Mönchengladbach alleen in de Zwitserse competitie, waar hij de clubkleuren van FC Basel, FC Vaduz en Grasshoppers verdedigde.

Afgelopen zomer was er ook al sprake van een mogelijke transfer van Sommer naar United, maar die transfer ging toen niet door. Sommer is voor zowel Borussia Mönchengladbach als Zwitserland de onbetwiste nummer één en zou opbouwend beter zijn dan De Gea, iets wat Ten Hag met zijn speelstijl belangrijk vindt. Sommer kwam tot dusver 272 keer in actie voor Die Fohlen, waarin hij 72 keer de nul hield. Namens Zwitserland kwam hij tot 79 interlands en hield hij 31 keer zijn doel schoon. Sommer kon in de achtste finalewedstrijd op het WK tegen Portugal niet voorkomen dat zijn ploeg werd afgedroogd: 6-1.