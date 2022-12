Cruijff noemt belangrijke voorwaarde voor wel of niet verkopen van Memphis

Donderdag, 8 december 2022 om 18:35 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 18:49

Barcelona lijkt niet van plan om Memphis Depay deze winter van de hand te doen. Het contract van de 28-jarige aanvaller loopt komende zomer af en bij een verkoop in januari zou de Catalaanse club nog wat aan hem kunnen verdienen. Sportief directeur Jordi Cruijff geeft echter in gesprek met Mundo Deportivo aan dat Depay erg belangrijk voor Barcelona is. Daarnaast zal het moeilijk zijn om een vervanger voor hem te vinden, gezien de Financial Fair Play-regels waar Barça mee te maken heeft.

“Memphis is dit seizoen geblesseerd geraakt en heeft niet zoveel kunnen spelen als hij en de ploeg hadden gewild”, begint Cruijff. “In de wedstrijden voordat hij geblesseerd raakte, stond hij in de basis en maakte hij een aantal mooie goals.” Inmiddels is Depay hersteld van zijn blessure, waardoor hij na het WK weer in actie zou kunnen komen voor Barcelona. De kans dat dat zal gebeuren is reëel, daar Robert Lewandowski voor drie wedstrijden geschorst is na zijn rode kaart tegen Osasuna (1-2 winst) en zijn reactie daarop.

Barcelona heeft de afgelopen jaren regelmatig te maken gehad met de Financial Fair Play-regels van de UEFA. Die regels spelen ook een rol rondom de toekomst van Depay, geeft Cruijff aan. “Ik doel niet per se op Memphis, maar als we door het vertrek van een Barcelona-speler een andere speler kunnen halen, kun je het overwegen. Maar als we ook dan niet voldoen aan ‘fair play’, wat heeft het dan voor zin?” Als Barcelona Depay deze winter niet verkoopt, bestaat de kans echter dat hij komende zomer transfervrij de deur uitloopt.

Maar Cruijff wil niet op de zaken vooruitlopen. “In de zomer zullen we zien waar we staan, maar de realiteit is nu dat we Lewandowski voor drie wedstrijden kwijt zijn en het zou vreemd zijn om na te denken over een vertrek. We zullen wel zien”, aldus de sportief directeur, die nog tot slot lovend is over de professionaliteit van Depay. “Hij heeft altijd maximaal gegeven en Xavi zal de eerste zijn die dat zegt. Hij zegt altijd dat hij een speler is die geen problemen veroorzaakt, altijd het maximale geeft en er staat als hij er moet staan. Dus we denken nu niet aan een vertrek, maar aan het samenstellen van een competitief team voor de tweede seizoenshelft. Mét Memphis, die veel voor ons kan betekenen.”