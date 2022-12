‘Matthijs de Ligt helpt Italiaans aanklager om Juventus te vervolgen’

Donderdag, 8 december 2022 om 17:15 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 17:24

Matthijs de Ligt heeft een cruciale rol gespeeld in het lopende onderzoek van de UEFA naar Juventus, zo meldt Corriere dello Sport. Volgens de Italiaanse sportkrant zou de Nederlander, net als Mattia De Sciglio, cruciaal bewijs hebben overgedragen aan de openbaar aanklager. De twee hebben volgens de krant WhatsApp-berichten laten zien van Giorgio Chiellini, die in de groepschat van de Juventus-selectie vertelde dat de spelers slechts een maand aan salaris moeten missen, terwijl het restant 'onder de tafel' zou worden betaald.

Volgens officiële documentatie zou de club aan de spelers hebben gevraagd om vier maanden aan salaris op een later moment te ontvangen, om financieel te overleven ten tijde van het hoogtepunt van de coronapandemie. De UEFA onderzoekt momenteel of de club naast de salarisbetalingen ook sjoemelde met transfersommen. Dat zou de club hebben gedaan, zodat het er financieel gunstiger vanaf zou komen. Op die manier zou voormalig voorzitter Andrea Agnelli grootschalige verliezen hebben geprobeerd te verdoezelen. Tevens zou het verklaren waarom de club een groot voorstander is van de Super League, waarin de deelnemers een stuk meer inkomsten kunnen genereren dan nu het geval is in de Champions League.

Waar De Ligt afgelopen zomer naar Bayern München verkaste, staat De Sciglio nog altijd onder contract bij la Vecchia Signora. De twee worden op sociale media door fans van Juventus uitgemaakt voor onder meer 'rat' en 'verrader'. Zo zijn er onder de laatste post van De Ligt op Instagram reacties als 'schaam je verrader' en meerdere scheldwoorden te lezen. Ook wordt de centrumverdediger belachelijk gemaakt om zijn reserverol bij het Nederlands elftal, waarmee hij vrijdag op het WK aantreedt tegen Argentinië. De Ligt is onder bondscoach Louis van Gaal wisselspeler en gaf al aan vrede met die rol te hebben, omdat hij al meer heeft gespeeld dan hij van tevoren dacht. De voormalig Ajacied stond in de basis tegen Senegal (2-0 overwinning) en viel in blessuretijd in tegen de Verenigde Staten (3-1 overwinning).

Gezien de ernst van de beschuldigingen besloot de voltallige directie van Juventus om vorige week op te stappen. Volgens Mattia Grassani, een bekende sportrechtadvocaat, is het mogelijk dat Juventus wordt teruggezet naar de Serie B. "De regels zeggen dat als een club het seizoen heeft kunnen beginnen dankzij de eigen frauduleuze handelingen, dat ze uitgesloten kunnen worden van de competitie", liet hij weten tegenover RAI1. "Dat kan dus leiden tot verplichte degradatie en ook het moeten inleveren van landskampioenschappen. Wanneer dit kan gebeuren? Rechtspraak in de sport kan snel plaatsvinden. Dat kan nog dit seizoen gebeurd zijn."