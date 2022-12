Directeur van Feyenoord bezorgt voormalige club een boete

Donderdag, 8 december 2022 om 16:53 • Noel Korteweg • Laatste update: 17:20

LA Galaxy is gestraft door de Major League Soccer wegens het overtreden van de transferregels in 2019. De huidige algemeen directeur van Feyenoord, Dennis te Kloese, stond destijds aan het roer bij de Amerikanen. Laatstgenoemde krijgt overigens geen straf van de MLS. Wel moet Te Kloese, mocht hij in de toekomst weer in de Amerikaanse competitie willen gaan werken, eerst op gesprek komen bij de MLS.

Het ging in 2019 mis voor Galaxy bij de transfer van de Argentijn Cristian Pavón van Boca Juniors. De aanvaller werd gehuurd door de ex-werkgever van onder meer David Beckham en Zlatan Ibrahimovic, maar Galaxy gaf de bijbehorende betalingen en het salaris van Pavón niet correct door aan de MLS. Daardoor werd het salarisplafond overtreden en dat is Galaxy nu duur komen te staan.

De vijfvoudig landskampioen krijgt een boete van één miljoen dollar en mag de komende zomerse transferperiode geen spelers halen van buiten de MLS. De huidige voorzitter van Galaxy, Chris Klein, wordt daarnaast geschorst tot 4 mei 2023. Te Kloese was tussen 2018 en 2021 de algemeen directeur bij de Amerikanen alvorens hij begin dit jaar overstapte naar Feyenoord.

De behoefte om verder op de kwestie in te gaan heeft Te Kloese niet, zo zegt een woordvoerder van de Rotterdammers tegenover RTV Rijnmond. “Hij heeft meegewerkt aan het onderzoek en heeft geen straf of boete gekregen. Daarmee is de uitkomst helder. Het enige is dat, mocht hij in de toekomst weer in de MLS willen werken, hij eerst nog een gesprek met de bond moet voeren. Dat is voor hem uiteraard geen enkel probleem.”