André Onana schiet uit zijn slof: ‘Liegen is blijkbaar heel normaal geworden’

Donderdag, 8 december 2022 om 16:21 • Guy Habets • Laatste update: 16:30

André Onana heeft zich opnieuw op de sociale kanalen gemeld met een persoonlijk statement. De doelman van Kameroen, die na de eerste WK-wedstrijd van het land weg werd gestuurd, reageert daarmee op alle geruchten die over zijn verbanning de ronde doen. "Liegen is blijkbaar heel normaal in deze wereld", zo laat Onana onder meer optekenen.

Onana keepte tijdens de met 1-0 verloren wedstrijd tegen Zwitserland, maar verdween daarna uit de selectie van Kameroen. Er deden veel verhalen de ronde over zijn afwezigheid en in eerste instantie leek het erop dat hij een meningsverschil had met Rigobert Song, de bondscoach van de Ontembare Leeuwen. Die zou gegaan zijn over de stijl van keepen van Onana, die volgens zijn trainer 'te modern' was.

Later werd echter gesteld dat bondsvoorzitter Samuel Eto'o een dubieuze rol zou hebben gespeeld bij de verbanning van Onana. De keeper van Internazionale zou felle kritiek hebben geleverd op verdediger Nicolas N'Koulou en dat is een goede bekende van Eto'o. Die zou daarop besloten hebben om Onana weg te sturen. Tenslotte lekte ook een video uit waarin bondscoach Song zei dat hij geen trek meer had in de show van de keeper. "Hij begon te huilen toen ik zei dat hij weg moest. Dat waren valse tranen", zo klonk het onder meer.

Onana bracht ondertussen een statement naar buiten waarin hij hintte op een meningsverschil met de bondscoach door te zeggen dat hij oplossingen aandroeg, maar er 'onwil bij de andere partij' was. Nu spreekt hij zich na alle geruchten opnieuw uit en is de toon heel anders. "In een wereld waar liegen blijkbaar heel normaal is geworden, is het revolutionair als je de waarheid vertelt", zo valt er te lezen. "Uiteindelijk zal de tijd leren hoe het echt is gegaan."