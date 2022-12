Real Madrid telt 72 miljoen neer om transfer in 2024 alvast te bezegelen

Endrick is per 1 juli 2024 speler van Real Madrid. Dat meldt transferexpert Fabrizio Romano. De Koninklijke betaalt liefst zestig miljoen euro plus twaalf miljoen aan belastingen om het Braziliaanse toptalent los te mogen weken bij Palmeiras. Endrick zal vanwege zijn nog jonge leeftijd wel nog ruim een seizoen in zijn thuisland blijven spelen.

Romano bevestigt de transfer met zijn kenmerkende 'here we go' en dus lijkt het zeker dat Endrick vanaf juli 2024 de kleuren van Real zal verdedigen. In totaal zal de Spaanse grootmacht zo'n 72 miljoen betalen om pas over anderhalf jaar een nieuwe speler te morgen verwelkomen. Nog dit jaar zullen alle benodigde documenten worden ondertekend, zodat Endrick zich daarna lang mag verheugen op een overstap naar Madrid. Het zestienjarige toptalent maakt al maanden indruk in Brazilië.

Marca kwam eerder nog met het nieuws dat de afrondende fase van de transfer naderde, maar dat er wel nog gesproken moest worden over een anti-Haaland-clausule. De entourage rond Endrick wilde namelijk niet dat de spits in dezelfde selectie kwam te zitten als Erling Haaland, de Noorse topschutter van Manchester City. Dan zou de kans op speeltijd voor de jonge Braziliaan drastisch afnemen en dat paste niet binnen het ideale toekomstplaatje.

Half oktober werd al gemeld dat verwacht werd dat Endrick niet lang in Brazilië zou blijven, want de Europese elite aasde nadrukkelijk op zijn handtekening. Paris Saint-Germain en Barcelona hadden ook interesse en de Parijzenaars brachten zelfs een bod uit, maar uiteindelijk gaat Real dus met het wonderkind aan de haal. Tot dusver speelde Endrick dit seizoen al veertien officiële wedstrijden voor Palmeiras, waarin hij negen keer het net vond. Daarnaast is hij international voor Brazilië onder 17 en scoorde hij vier keer in vijf interlands.