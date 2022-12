Van Gaal speculeert over toekomst als trainer: ‘Zie er nog uit als een god'

Donderdag, 8 december 2022 om 14:33 • Noel Korteweg • Laatste update: 14:40

Louis van Gaal weet nog niet zeker of het Nederlands elftal zijn laatste klus als hoofdtrainer is. De 71-jarige bondscoach van Oranje trok donderdagmiddag op de persconferentie voorafgaand aan de kwartfinale tegen Argentinië de vergelijking met Dick Advocaat, die van geen ophouden weet. Als er een land komt waarvan Van Gaal denkt dat het grote een uitdaging is, dan ‘kan het wel eens zo zijn dat hij misschien nog even doorgaat’.

De bondscoach werd eerder op het WK gevraagd of hij open zou staan voor een baan als trainer bij België. Van Gaal gaf toen ietwat cynisch aan dat hij er al over na had gedacht, maar dat vooral zijn vrouw Truus overtuigd moest worden. Nu geeft de keuzeheer aan dat de kans aanwezig is dat Oranje zijn laatste klus is. “Nee, in principe zal ik stoppen”, zegt Van Gaal. “Ik deed dit eigenlijk alleen voor het land, omdat ze in nood zaten. Dat heb ik tijdens mijn aanstelling ook gezegd. Je moet alleen nooit nooit zeggen, want we hebben een goed voorbeeld in Nederland: Advocaat. Die ken jij waarschijnlijk niet, maar ik dacht dat hij ook Irak nog heeft getraind”, richt de bondscoach zich direct tot de journalist.

Louis van Gaal vermaakt zichzelf uitstekend met... zichzelf ?? "Ik ben 71, maar zie er wel uit als een God..." pic.twitter.com/J4gJw9R09a — ESPN NL (@ESPNnl) December 8, 2022

Advocaat werd recent aangesteld als trainer bij ADO Den Haag en moet de club naar de Eredivisie proberen te krijgen. “Hij is nog ouder dan ik en heeft laatst nog even een baan aangenomen, weliswaar op het tweede niveau”, zegt Van Gaal over zijn collega. “Als er een land komt waarvan ik denk dat dat een geweldige uitdaging is, dan zou het wel eens voor kunnen komen dat ik misschien nog wat langer doorga. Maar ja, ik ben 71 en zie er wel uit als een god, maar... Kan je dat ook nog even vertalen in het Arabisch?”, vraagt Van Gaal aan de tolk voordat hij in lachen uitbarst.

Voor de spelersgroep is het ook nog de vraag wat Van Gaal na het WK in Qatar gaat doen, zo zegt Memphis Depay. De aanvaller van Barcelona is zeer complimenteus over zijn trainer en hoopt op een mooi afscheid voor de bondscoach. “Wij spelers respecteren hem natuurlijk. We zien hem als een sterke en geweldige bondscoach. Iedereen weet wat zijn taak is bij Van Gaal. Als je bij het Nederlands elftal komt, is het belangrijk dat je een bepaalde spirit meebrengt. Zeker bij deze trainer, want hij verlangt veel van ons als spelers. Ik heb hem persoonlijk nog niet gevraagd wat hij hierna gaat doen, maar het is duidelijk dat we hem met z’n allen een mooi toernooi willen schenken.”