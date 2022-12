Memphis Depay en Louis van Gaal vallen samen uit tegen Valentijn Driessen

Donderdag, 8 december 2022 om 14:11 • Guy Habets • Laatste update: 14:38

Memphis Depay en Louis van Gaal zijn op de persconferentie beiden uitgevallen tegen Valentijn Driessen van De Telegraaf. De chef voetbal van de ochtendkrant vroeg aan Depay of hij zijn trainer zag als de oom waar je je soms voor schaamt op feestjes of als de favoriete oom en dat schoot in het verkeerde keelgat bij de aanvalsleider van Oranje. Een vraag over een defensieve formatie leidde daarna ook tot onvrede bij Van Gaal zelf.

Driessen vroeg op de persconferentie voorafgaand aan de kwartfinalewedstrijd op het WK tegen Argentinië aan Depay welk soort oom Van Gaal is voor de spelersgroep en op dat moment betrok het gezicht van de bondscoach al. De aanvaller zelf reageerde ook geïrriteerd. "Die vraag vind ik een beetje... ja. Je had wel wat beters kunnen verzinnen, denk ik. Ik denk dat onze trainer af en toe karakter en humor heeft. Iedereen kan dat wel waarderen, denk ik."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ook werd Depay gevraagd of hij aan kon geven met welke adjudanten hij het liefste speelde in het Nederlands elftal. "Dat gaat over dat ik liever met Bergwijn wilde spelen? Hoe jullie dat hebben gebracht is anders dan hoe ik het heb gezegd. Na de wedstrijd werd mij gevraagd hoe ik het vond spelen met Cody Gakpo en met wie ik het liefste wilde spelen. Ik zei toen niet zelf dat ik met Bergwijn wilde spelen. Ja, ik heb een goed gevoel met hem en dat is een aantal wedstrijden ook gebleken, maar uiteindelijk moet er gepresteerd worden met wie er dan ook naast me speelt."

Van Gaal kreeg tenslotte van Driessen de vraag of een formatie waarin negen spelers meeverdedigen nog wel van deze tijd is. Dat leverde een nors antwoord op van de bondscoach. "Die vraag van jou, van negen verdedigers, beantwoord ik niet", zo klonk het. "Dat vind ik dus weer zeer negatief. Dan kan je nu weer zelf een antwoord bedenken op die vraag, net alsof je mijn telefoon hebt gevonden op het toilet."