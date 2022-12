Bizar persmoment Van Gaal: ‘Memphis, we zoenen elkaar nu op de mond’

Donderdag, 8 december 2022 om 13:51 • Guy Habets • Laatste update: 14:52

Louis van Gaal heeft meteen aan het begin van de persconferentie ter voorbereiding op de kwartfinale van Oranje tegen Argentinië voor een schaterlach gezorgd bij de aanwezige journalisten én bij Memphis Depay. De keuzeheer van het Nederlands elftal suggereerde dat hij zijn aanvaller weleens teleur heeft moeten stellen, maar hem nog steeds op de mond zou kunnen zoenen.

Van Gaal werd gevraagd naar de woorden van Ángel Di María, die ooit zei dat de Amsterdammer zijn slechtste trainer ooit werd. De bondscoach van Oranje nam Depay als voorbeeld. "Hier zit er nog een: Memphis Depay die bij Manchester United zat", vertelt Van Gaal op de persconferentie. "Nu zoenen we elkaar op de mond, haha! Zo gaat dat soms in het voetbal." Die suggestie leidt tot een schaterlach bij de journalisten en bij Depay, die zijn handen voor zijn gezicht houdt als hij lacht.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Ja, er wordt nu wel gelachen, maar ik heb Memphis ook gepasseerd voor een finale", gaat Van Gaal verder. "Dat is echt niet leuk om te doen, maar geloof mij nou maar: een trainer doet dat niet zonder reden. Misschien was dat een verkeerde beslissing, maar je moet kijken hoe we nu met elkaar omgaan. Die kus op de mond wil hij misschien niet. Jammer dan, maar misschien is dat ook wel fijn, haha."

De woorden van Di María maken de bondscoach uit Amsterdam nog steeds verdrietig, zo blijkt uit zijn reactie. "Dat hij mij de slechtste trainer noemt... hij is een van de weinige spelers die dat over mij heeft gezegd, want meestal is het andersom. Ik vind het wel heel erg en niet leuk dat Ángel dat een keer heeft geroepen. Dat is jammer. Het is een hele goede voetballer die destijds problemen had in de privésfeer, want er werd toen bij hem ingebroken. Dat beïnvloedde ook zijn vorm."